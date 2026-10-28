Córdoba se prepara para recibir a miles de fieles y visitantes que llegarán desde distintos puntos de Argentina, entre ellos San Juan, con motivo de la visita del Papa. El movimiento ya se refleja en las reservas de alojamiento y en la comercialización de paquetes turísticos, en un escenario que impacta sobre la actividad hotelera y de transporte.

Gustavo Peralta, presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, se refirió a los preparativos y a las perspectivas del sector durante una entrevista en el programa Buena Gente, que se emite por AM Mil20. Según explicó, las reservas de ocupación están a pleno y la demanda no se concentra solo en la capital provincial. También alcanza a distintas localidades de las sierras cordobesas, lo que amplía el movimiento turístico en toda la provincia.

Distribución de la demanda

Peralta señaló que los visitantes podrán alojarse tanto en la ciudad de Córdoba como en diferentes destinos serranos. Esa dispersión geográfica de la demanda permite que el impacto económico no quede restringido a la capital, sino que se extienda a establecimientos hoteleros y servicios vinculados con el alojamiento. La organización de la estadía también involucra al transporte, en un contexto de alta circulación de peregrinos.

Paquetes en Villa Carlos Paz

Uno de los datos aportados durante la entrevista fue la comercialización de paquetes turísticos en Villa Carlos Paz. De acuerdo con lo indicado por el titular de la Cámara de Turismo cordobesa, se vendieron paquetes de dos noches con traslado por un valor aproximado de $320.000. Ese monto corresponde a la propuesta mencionada y no a la totalidad de las alternativas disponibles en el mercado.

Impacto para los sanjuaninos

Para los sanjuaninos que planeen viajar por las actividades vinculadas con la visita del Papa, la oferta cordobesa incluye distintas opciones de alojamiento en la capital y en las sierras. La preparación del destino refleja la expectativa del sector ante una convocatoria que reunirá fieles de varias provincias y que ya modifica la ocupación hotelera. El nivel de reservas y la venta de paquetes aparecen como los principales indicadores del movimiento turístico previsto para los próximos días.