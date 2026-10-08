La herramienta para personas jurídicas estará disponible desde el 19 de octubre de 2026. Tendrá una etapa de convivencia con el sistema actual hasta marzo de 2027.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo sistema para presentar las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias de personas jurídicas, con una transición que terminará en obligatoriedad para determinados ejercicios cerrados desde junio de 2026.

La herramienta se denomina “Ganancias Personas Jurídicas” y fue establecida mediante la Resolución General 5908/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El cambio reemplaza al aplicativo utilizado hasta ahora a través del sistema SIAP y alcanza a contribuyentes que presentan declaraciones juradas y llevan balances comerciales, entre ellos empresas, sociedades y fideicomisos.

Para operar en la nueva plataforma, los contribuyentes o sus apoderados deberán contar con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 2 o superior. Ese requisito se suma a la migración tecnológica dispuesta por el organismo, que encuadra la medida en un proceso de modernización y simplificación de las herramientas de cumplimiento tributario.

Etapa de transición

El servicio estará disponible desde el 19 de octubre de 2026, pero durante los primeros meses convivirá con el aplicativo anterior. Entre esa fecha y el 28 de febrero de 2027, los contribuyentes podrán optar por el nuevo servicio web o continuar con el sistema vigente. A partir del 1° de marzo de 2027, el uso de la nueva modalidad será obligatorio para las presentaciones correspondientes a ejercicios cerrados desde junio de 2026.

Alcance operativo

Según ARCA, la implementación progresiva busca ordenar el traspaso entre ambos sistemas y evitar una migración abrupta. Las presentaciones correspondientes a ejercicios anteriores seguirán bajo las condiciones previstas para el esquema actual, mientras que la nueva plataforma concentrará las declaraciones alcanzadas por la resolución una vez vencida la etapa de convivencia.

La fecha clave para el sector empresario y para los profesionales que liquidan Ganancias será el 19 de octubre de 2026, cuando se habilite el servicio web, y el 1° de marzo de 2027, cuando el trámite pase a ser obligatorio para los ejercicios comprendidos por la norma.