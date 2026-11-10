El calendario de pagos de ANSES de noviembre de 2026 concentrará acreditaciones entre el miércoles 11 y el viernes 13, por la reorganización de las jornadas de actividad bancaria. En ese período cobrarán jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social dispuso un esquema con pagos agrupados para varias terminaciones del Documento Nacional de Identidad (DNI). Según ese cronograma, algunos beneficiarios compartirán fecha de acreditación y otros conservarán una distribución individual. El alcance incluye jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), asignaciones familiares y Pensiones No Contributivas (PNC).

Jubilaciones y AUH

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo comenzarán a cobrar el miércoles 11 de noviembre. Ese día cobrarán los DNI terminados en 0; el jueves 12, los terminados en 1; y el viernes 13, los terminados en 2, 3 y 4. Para la AUH, la AUE y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), las acreditaciones serán el miércoles 11 para DNI terminados en 0, el jueves 12 para los terminados en 1 y el viernes 13 para los terminados en 2.

PNC y prenatales

En el caso de las PNC, el calendario mensual quedará concentrado en tres jornadas. El miércoles 11 de noviembre cobrarán los DNI terminados en 0 y 1; el jueves 12, los terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7; y el viernes 13, los terminados en 8 y 9. Las asignaciones por Prenatal y Maternidad comenzarán a acreditarse el jueves 12 de noviembre, con pagos para DNI terminados en 0 y 1, y continuarán el viernes 13 para los terminados en 2 y 3.

Otras prestaciones

Las Asignaciones de Pago Único, que comprenden Nacimiento, Matrimonio y Adopción, tendrán un período de cobro más amplio: del 11 de noviembre al 10 de diciembre, para todas las terminaciones de DNI. El mismo plazo regirá para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. El cronograma reorganizado permitirá concentrar buena parte de las acreditaciones de noviembre durante los tres días de actividad bancaria previstos para esa semana.