La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 13 de noviembre de 2026 con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. Las acreditaciones se ordenan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación. En esta jornada también rige la actualización de haberes de noviembre, con un aumento del 1,93% y el bono previsional de hasta $70.000 para quienes cumplen los requisitos.

El cronograma de este mes presenta cambios respecto de un esquema habitual por los feriados vinculados con la visita del papa León XIV a la Argentina y el Día del Trabajador Bancario. Según el calendario oficial, la reorganización de fechas concentró varias terminaciones de DNI en una misma jornada para recuperar los días sin actividad bancaria. Ese esquema impacta en jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y sociales.

Prestaciones incluidas

De acuerdo con el calendario de pagos de noviembre, este viernes cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminados en 2, 3 y 4. También perciben sus haberes los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos finalizados en 8 y 9. En paralelo, reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminados en 2. A su vez, la Asignación por Prenatal se paga a los documentos finalizados en 2 y 3.

Otras asignaciones vigentes

Además, sigue abierto el período de pago de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción. También continúa el cobro de las asignaciones familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos, la ventana de acreditación se extiende desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Esa continuidad permite ordenar el flujo de pagos sin modificar el calendario principal de jubilaciones y asignaciones.

El aumento del 1,93% se aplica sobre los haberes de noviembre y responde a la variación de precios de septiembre, según el mecanismo de movilidad vigente. En el caso del bono de hasta $70.000, ANSES lo destina a jubilados y pensionados que reúnen las condiciones establecidas por el organismo. El próximo hito del cronograma será la continuidad de los pagos en las fechas siguientes, siempre según la terminación del DNI y la prestación correspondiente.