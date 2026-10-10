Las trabajadoras de casas particulares tendrán en octubre de 2026 una nueva actualización salarial que eleva el ingreso mínimo de la categoría de asistencia y cuidado de personas sin retiro a unos $605.050 mensuales. La suba alcanza a todas las categorías del régimen, con valores distintos según tareas, jornada y modalidad de contratación.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares dispuso un incremento del 1,7% mediante la Resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial el 3 de septiembre. La misma norma ordenó incorporar de manera progresiva al salario básico una suma extraordinaria otorgada en agosto, lo que modifica las escalas vigentes para el último cuatrimestre del año.

Escala y alcance

En la categoría de asistencia y cuidado de personas sin retiro, el valor mínimo por hora quedó en $4.801,52 y el mensual en aproximadamente $605.050. Para la modalidad con retiro, la escala fijada para octubre establece $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes. La Secretaría de Trabajo precisó que esta categoría comprende el cuidado no terapéutico de adultos mayores, personas enfermas, personas con discapacidad y niños, entre otras tareas de asistencia personal.

Los importes informados corresponden a una jornada completa de 48 horas semanales y no incluyen adicionales particulares. La autoridad laboral aclaró que, cuando la jornada es menor, la remuneración debe calcularse en función de las horas efectivamente trabajadas y de las reglas aplicables al régimen. Los salarios publicados son mínimos legales y pueden ser superados por acuerdo entre empleadores y trabajadoras.

Adicionales y cronograma

Además del básico, corresponde un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado, según la información oficial de la Secretaría de Trabajo. También rige un plus del 30% por zona desfavorable para quienes prestan servicios en las regiones alcanzadas por la normativa. La Resolución 6/2026 estableció, además, una suma no remunerativa de $20.000 para jornadas de al menos 16 horas semanales, $11.500 para jornadas de 12 a menos de 16 horas y $8.000 para menos de 12 horas.

Ese adicional se incorporó al salario básico en forma escalonada: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre, según la misma resolución. El próximo incremento previsto es de 1,6% en noviembre de 2026, de acuerdo con la Resolución 6/2026 luego rectificada en sus anexos por la Resolución 7/2026. En diciembre habrá otra suba de 1,6%, por lo que las escalas volverán a modificarse antes de fin de año.