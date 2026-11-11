El Gobierno nacional informó que más de seis millones de personas participaron de las actividades encabezadas por el papa León XIV durante su visita a la Argentina. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dio a conocer la cifra este miércoles y calificó la convocatoria como «una de las mayores movilizaciones de la historia». Según el Ejecutivo, el recorrido incluyó encuentros con autoridades nacionales, dirigentes políticos y representantes de distintos sectores sociales, además de celebraciones religiosas multitudinarias.

Balance oficial

Ravier sostuvo que «en total, más de seis millones de argentinos participaron de los distintos encuentros» y afirmó que la visita se desarrolló «en un clima de paz, orden y concordia». Desde el Ejecutivo atribuyeron la ausencia de incidentes de gravedad al comportamiento de los asistentes y al operativo desplegado por las fuerzas de seguridad. La cifra fue presentada como parte del balance oficial de la gira papal y no como una estimación independiente verificada en la conferencia.

Lectura política del mensaje

Durante la conferencia, el vocero también se refirió a las palabras de León XIV y señaló que, tal como expresaron el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, el mensaje del Pontífice «es universal e interpela a toda la sociedad» y no debe utilizarse para alimentar disputas políticas locales. Ravier afirmó que el Gobierno recibió esas palabras «con respeto y gratitud por su visita» y recordó que el Papa pidió evitar las divisiones. En ese marco, dijo que el Ejecutivo comparte el compromiso de construir una sociedad mejor y resolver las falencias estructurales que arrastra el país.

Coincidencias que marcó el Ejecutivo

Ravier enumeró como puntos de coincidencia la defensa de la vida desde la concepción, la familia como núcleo básico de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la limitación del poder político, el rechazo a la corrupción y la idea de gobernar para todos. También vinculó el mensaje sobre la economía al servicio de las personas con las políticas del Gobierno de Milei. «Nosotros pensamos que todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei es poner la economía al servicio de las personas», afirmó, al mencionar el equilibrio fiscal, monetario y cambiario como herramientas para reducir la inflación.

Doctrina social y mercado

Por otra parte, el vocero rechazó que exista una contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado. «Se ha hablado en los medios de un Papa peronista, que la doctrina social de la Iglesia es compatible con las ideas socialistas. No lo vemos de esa manera», expresó. Para respaldar esa postura, mencionó a Jesús Huerta de Soto, Alberto Benegas Lynch hijo y Robert Sirico, a quienes ubicó entre los académicos que abordaron la relación entre el pensamiento católico y las ideas de la libertad. También sostuvo que León XIV se manifestó a favor de la iniciativa privada y del empresario que arriesga capital para generar puestos de trabajo.

Ravier cerró al señalar que esos mensajes «también nos dejó la visita del papa León XIV y vale la pena rescatarlos». El Gobierno no informó en la conferencia si habrá nuevas actividades oficiales vinculadas al paso del Pontífice por el país, por lo que el dato a seguir es la eventual ampliación del balance oficial sobre la convocatoria y el operativo de seguridad desplegado.