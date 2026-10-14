El Vaticano ratificó este miércoles la intención de León XIV de viajar a la Argentina, pese a la operación por un cáncer de pulmón. La Santa Sede informó que el Pontífice se recupera favorablemente, aunque todavía no está definido si podrá cumplir la gira prevista para noviembre.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, señaló que el Papa expresó su deseo de no postergar el itinerario que lo llevaría desde Roma a Buenos Aires, con paradas en Uruguay y Perú. “Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir”, afirmó Bruni, al referirse a la posición del Pontífice a menos de 24 horas de la cirugía.

La comunicación oficial difundida después de la intervención indicó que León XIV fue sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax programados, y que los “valores están dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada”. También se informó que recibió “fisioterapia respiratoria”, que ya “camina por su habitación” y que reanudó la alimentación normal. La Santa Sede añadió que “su recuperación está procediendo según lo esperado”.

Evaluación médica El Pontífice permanece internado en el décimo piso del centro médico Gemelli, en Roma, donde el Vaticano había estimado inicialmente una hospitalización de alrededor de una semana. Sin embargo, todavía no precisó cuánto podría extenderse el período de recuperación ni qué criterio adoptarán los médicos para autorizar el viaje. La definición es relevante porque la gira sudamericana implica un vuelo de unas 14 horas desde Europa y traslados internos entre los países previstos.

Según el texto difundido, la agenda de Uruguay, Argentina y Perú está planificada entre el 6 y el 17 de noviembre, con compromisos suspendidos hasta el 20 de octubre. En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que el país mantendrá los preparativos hasta que exista una comunicación oficial sobre una eventual suspensión o postergación. Por su parte, el canciller Pablo Quirno indicó que seguirán adelante con la organización hasta contar con una confirmación formal del Vaticano.

Próximos pasos La continuidad de la visita dependerá de la evolución clínica y de la evaluación de los médicos que siguen el caso en el hospital Gemelli. Mientras no haya una definición oficial, la preparación logística para la eventual llegada del Papa a la Argentina se mantiene activa.