El Papa se acercó a la cabina de mando durante el viaje desde Roma a Uruguay. La escena repitió un gesto que ya había mostrado en otros traslados internacionales.

El papa León XIV se acercó a la cabina de mando durante el vuelo que lo trasladó desde Roma hasta Montevideo, donde saludó personalmente a los pilotos y conversó con integrantes de la tripulación. El gesto se produjo en el marco de su viaje a Uruguay y volvió a registrar circulación en redes sociales. La escena no fue presentada como un hecho excepcional, sino como una conducta que el Pontífice ya había repetido en otros desplazamientos internacionales desde el inicio de su pontificado.

La imagen fue difundida como parte de una costumbre que ya había sido registrada en otras oportunidades, cuando fue fotografiado dentro de las cabinas de los aviones que lo trasladan. En esos episodios, se lo vio saludando a los pilotos y observando parte de las operaciones durante el vuelo. El material no aporta precisiones adicionales sobre el trayecto ni sobre la duración del encuentro en la cabina. Sí confirma que el saludo se repitió en un viaje de alcance regional con escala política e institucional en Uruguay.

El viernes 6 de noviembre, el Pontífice inició su gira por Sudamérica con su llegada a Montevideo, donde fue recibido por el presidente uruguayo Yamandú Orsi. Ese arribo abrió una agenda que continuará por Argentina y Perú antes del regreso a Roma. La secuencia del viaje ubica el gesto dentro de una recorrida con proyección diplomática y religiosa en la región.

La relevancia del episodio no está en un anuncio formal, sino en la repetición de una conducta pública que ya se había observado en otros traslados. En términos de agenda, el dato útil es que la gira sudamericana quedó en marcha desde el 6 de noviembre y que Uruguay fue la primera escala. El próximo tramo del recorrido será la visita a Argentina, seguida por Perú, antes del retorno a la sede vaticana.