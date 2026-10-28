Las audiencias se harán desde las 8:30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. El cronograma incluye nuevas declaraciones y cambios por agenda judicial.

El juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el menor desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, se reanudará este miércoles con las declaraciones de siete testigos.

Fuentes del caso informaron que comparecerán Rocío Clotilde Moyano, Edgar Rolando Maldonado, Darío Esteban Canteros, Yohana Marisel Parra, Matías Cardozo, Jesús Agustín Fernández y Fernando Rafael Alianza. Las audiencias comenzarán a las 8:30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se desarrolla el proceso.

Agenda de testimonios

El jueves será el turno de Ramón José Roldán, Víctor Andrés Insaurralde, Rubén Darío González, Ricardo Ramón Romero y Ramón Gabriel González. También declarará María Paola Vanesa Sotomayor, subcomisaria de la Policía de Corrientes. En paralelo, se desistió de las comparecencias de Cristian Daniel Cáceres, Yudith Ledesma y Eduardo Villarreal, propuestos por la defensa de Delfina Taborda y Leonardo Daniel Rubio —acusados por el presunto entorpecimiento de la investigación— y por el Ministerio Público Fiscal, respectivamente.

Reprogramación

Por cuestiones de agenda, los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco suspendieron la jornada prevista para el jueves 5 de noviembre. Esa decisión modificó el esquema original de audiencias, aunque no alteró la continuidad del debate oral. La secuencia de testimonios sigue siendo uno de los tramos centrales para reconstruir lo ocurrido alrededor de la desaparición del niño.

Los acusados

Entre los sindicados por el extravío figuran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez. Según la causa, el niño fue visto por última vez en un naranjal luego del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina.

Además, hay otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. El expediente sigue en etapa de juicio y la próxima referencia procesal será la tanda de declaraciones prevista para este miércoles y jueves.