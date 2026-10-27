El episodio ocurrió en la Escuela Secundaria N° 5 de San Nicolás. La profesora fue hospitalizada y se pidieron medidas para resguardar pruebas.

Un episodio de violencia escolar ocurrió el 13 de octubre en la Escuela Secundaria N° 5 “Héroes Nicoleños de Malvinas”, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, cuando una alumna agredió a una profesora luego de que le retiraran el teléfono celular. Según el relato difundido, la estudiante la agarró de los pelos en medio de una clase y la docente tuvo que ser hospitalizada.

El hecho se produjo en el marco de las medidas de regulación del uso de celulares dentro del establecimiento educativo. Esa circunstancia ubica el conflicto en una discusión más amplia sobre la disciplina escolar y la aplicación de normas internas en las aulas. La agresión dejó en evidencia la tensión que puede generar la intervención docente cuando se busca hacer cumplir esas disposiciones.

Denuncias y resguardo de pruebas

En paralelo, surgieron denuncias sobre un presunto pedido a docentes y estudiantes para que eliminaran los videos que registraron la agresión. Ese punto no fue aclarado en la información disponible y, por lo tanto, permanece como una versión en circulación. Hasta el momento, también se desconoce si las autoridades educativas adoptaron medidas para preservar las pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido dentro de la escuela.

Pedidos de investigación

Docentes y estudiantes solicitaron que se investigue el episodio y que se resguarden los registros originales, los testimonios de los presentes y las actuaciones administrativas del establecimiento. La demanda apunta a contar con elementos verificables para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer eventuales responsabilidades. El caso volvió a poner en foco la violencia contra docentes dentro de las aulas y los conflictos vinculados con el uso de celulares en las escuelas.

En ese contexto, la variable pendiente es si las autoridades educativas intervendrán para asegurar la conservación de la evidencia y definir eventuales medidas administrativas. La información disponible no detalla, por ahora, sanciones ni resoluciones oficiales sobre el episodio.