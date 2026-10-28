El Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Minera Agua Rica LLC, Sucursal Argentina, titular del proyecto único Agua Rica, por una inversión declarada de US$ 6.393.631.995. La medida quedó formalizada en la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía, firmada el 25 de octubre por Luis Caputo y publicada este martes en el Boletín Oficial. El expediente se vincula con un desarrollo minero de gran escala en Catamarca, con impacto potencial sobre exportaciones, empleo e infraestructura asociada a la actividad.

Alcance del proyecto

La iniciativa se emplaza a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar y comprende la explotación de cobre, oro, plata y molibdeno. Según lo declarado por la empresa, el plan de minado alcanza 780 millones de toneladas de mineral, con una vida útil de 23 años y una producción promedio anual cercana a las 160.000 toneladas. El proyecto fue encuadrado en el sector “Minería”, subsector de minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería, con exclusión del potasio y el litio.

Inversión y cronograma

De acuerdo con la presentación empresarial, de la inversión total, US$ 3.310.574.165 corresponden a activos computables. La compañía estima iniciar la construcción el 1 de noviembre de 2027 y poner en marcha la operación el 1 de octubre de 2031. A partir de ese año proyecta producir, durante toda la vida útil del yacimiento, 3,46 millones de toneladas de cobre, 2,34 millones de onzas de oro, 41,2 millones de onzas de plata y 99.854 toneladas de molibdeno. También prevé exportar 10,8 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y plata y 239.455 toneladas de concentrado de molibdeno.

Plazos y proveedores

La resolución fija el 30 de septiembre de 2026 como fecha de adhesión al RIGI y el 31 de diciembre de 2028 como plazo máximo para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables. Además, la empresa deberá acreditar inversiones equivalentes al menos al 40% de ese mínimo durante el primer y el segundo año contados desde la notificación. En su declaración, la firma indicó que invertirá US$ 111,6 millones en el primer año y US$ 659,9 millones en el segundo, por un total de US$ 771,5 millones. También informó que el 54% de la inversión destinada a proveedores, bienes y obras de infraestructura corresponderá a proveedores locales, por encima del 20% exigido por la reglamentación.

Antecedentes administrativos

La solicitud fue presentada el 18 de agosto de 2025 y pasó por la Secretaría de Minería, que pidió información complementaria en varias oportunidades antes de emitir un informe técnico favorable. El Comité Evaluador de Proyectos RIGI, en su Acta N° 30 del 30 de septiembre de 2026, recomendó la aprobación. Según la resolución, el Banco Central no formuló observaciones sobre los aspectos cambiarios y la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur de la Cancillería informó que no se advirtieron conductas alcanzadas por las prohibiciones del artículo 2° de la Ley 26.659.

Próximos pasos

La norma instruye a la Unidad de Coordinación RIGI a inscribir a la empresa en el Registro de Vehículos de Proyecto Único y encomienda a la Secretaría de Minería la fiscalización del cumplimiento del régimen. También dispone que ARCA genere una CUIT especial para el vehículo y aplique los incentivos tributarios y aduaneros, mientras que el Banco Central deberá instrumentar los incentivos cambiarios previstos por la ley. La resolución debe notificarse a la empresa dentro de los cinco días, y desde ese punto comenzará a correr el seguimiento de los compromisos de inversión y de ejecución del proyecto.