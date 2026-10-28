El organismo ajustó las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones de noviembre. El cronograma quedó corrido por los feriados del 9, 10 y 11 y por el del 23.

El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, oficializó un nuevo cronograma de pagos para noviembre que modifica las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones. La reprogramación se hizo para evitar superposiciones con feriados inamovibles y especiales previstos en el mes. Según el esquema difundido por el organismo previsional, los depósitos comenzarán a mediados de la segunda semana.

El cambio responde a los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre, establecidos por la llegada del papa León XIV a la Argentina. En ese marco, el primer grupo de beneficiarios verá desplazado el cobro respecto del calendario habitual. La medida alcanza a jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Para quienes perciben hasta un haber mínimo, el cronograma quedó fijado de la siguiente manera: DNI terminados en 0, el 11 de noviembre; en 1, el 12 de noviembre; en 2, 3 y 4, el 13 de noviembre; en 5, el 16 de noviembre; en 6, el 17 de noviembre; en 7, el 18 de noviembre; en 8, el 19 de noviembre; y en 9, el 20 de noviembre. El orden por terminación de documento se mantiene como criterio de organización del pago.

Haberes superiores al mínimo

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, ANSES también reprogramó las acreditaciones. El corrimiento se explica, además, por el feriado trasladable del lunes 23, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. Para este grupo, los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 24 de noviembre; los terminados en 2 y 3, el 25 de noviembre; los de 4 y 5, el 26 de noviembre; los de 6 y 7, el 27 de noviembre; y los de 8 y 9, el 30 de noviembre.

El cronograma oficial difundido por el organismo deja definidas las fechas de pago para todo el mes y ordena la liquidación en dos tramos: haberes mínimos y haberes superiores al mínimo. La referencia operativa para los beneficiarios será la terminación del DNI y la fecha asignada por ANSES, en un mes atravesado por feriados que alteraron la agenda de cobro.