El Gobierno evalúa prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso durante diciembre ante el retraso de la agenda legislativa y la demora en la negociación del Presupuesto 2027. La Casa Rosada había proyectado votar la ley de gastos en la primera semana de noviembre, pero ahora trabaja con un tratamiento en Diputados para mediados o la tercera semana de ese mes.

La decisión todavía no está formalizada, aunque en el Ejecutivo consideran que el calendario dificulta cerrar la agenda antes del 30 de noviembre, cuando termina el período ordinario. La alternativa en estudio es extenderlo por decreto presidencial y evitar una convocatoria a sesiones extraordinarias, en las que el Poder Ejecutivo fija por decreto los temas habilitados.

Reordenamiento legislativoEl corrimiento comenzó con la postergación de otros proyectos que el oficialismo pensaba resolver a comienzos de octubre. Discapacidad y Morosidad quedaron para una sesión que La Libertad Avanza prepara para el 21 de octubre, junto con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con Malvinas y, eventualmente, Inviolabilidad de la Propiedad Privada si avanza antes en comisión. Ese desplazamiento impactó sobre el Presupuesto, que inicialmente iba al recinto en la primera semana de noviembre.

En Balcarce 50 calculan ahora que la votación se realizará después de la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y ubican la ventana entre mediados y la tercera semana de ese mes. En el Congreso comenzó a circular el 17 de noviembre como fecha tentativa, aunque en el Gobierno no la dan por cerrada. La negociación sigue en una etapa inicial y el Ejecutivo debe resolver modificaciones reclamadas por los bloques que necesita para aprobar la iniciativa.

Puntos de conflictoEntre los principales temas pendientes aparecen las partidas destinadas a Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los pedidos de obras y recursos que acercaron los gobernadores. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ya recibió planteos de representantes del PRO, la UCR y bloques provinciales, que condicionan parte de su respaldo a cambios en esos capítulos. La Casa Rosada considera que el Presupuesto tiene altas posibilidades de avanzar, pero admite que el texto todavía no está suficientemente acordado para acelerar la votación.

En el Gobierno también le asignan un valor político y financiero: sostienen que conseguir una ley de gastos aprobada funciona como señal de gobernabilidad ante los mercados y los organismos internacionales. La negociación presupuestaria, además, se cruza con otros expedientes de peso, entre ellos la suspensión de las PASO, que requiere acuerdos con gobernadores y senadores, y el proyecto sobre Malvinas, que sigue enfrentando objeciones por los capítulos vinculados con seguridad, defensa y atribuciones del Ejecutivo.

Calendario abiertoLa Casa Rosada pretende sancionar al menos la suspensión de las primarias antes de cerrar el año, pero admite que todavía existen diferencias con los aliados. Si Javier Milei firma la extensión, será la primera vez durante su presidencia que prorrogue las sesiones ordinarias. En 2024 y 2025 dejó terminar el período regular el 30 de noviembre y recurrió, cuando lo consideró necesario, a convocatorias extraordinarias.

Desde que asumió, Milei convocó cuatro períodos de sesiones extraordinarias: el iniciado el 26 de diciembre de 2023, el de enero y febrero de 2025, el de diciembre de 2025 y el de febrero de 2026. También prorrogó dos veces períodos extraordinarios ya convocados: en enero de 2024 extendió el primero hasta el 15 de febrero y este año amplió hasta el 28 de febrero la convocatoria que terminaba el 27. El cronograma dependerá de las negociaciones de octubre y noviembre, porque cuanto más se demoren Discapacidad, Malvinas y los acuerdos con los gobernadores, mayor será la extensión que necesitará el Congreso antes del cierre del año.