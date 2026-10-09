Juan Bautista Mahiques confirmó que analizan una acción judicial por el ataque a la AMIA. La iniciativa se enlaza con el juicio en ausencia que avanza en Comodoro Py.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Gobierno analiza impulsar una denuncia contra Irán ante tribunales internacionales por el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos el 18 de julio de 1994.

Según informó el funcionario en sus redes sociales, mantuvo un encuentro con autoridades de la mutual israelita “para analizar posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales en torno al atentado del 18 de julio de 1994”. En ese mismo mensaje, sostuvo: “Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”.

La eventual presentación apuntaría a la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal que juzga crímenes de especial gravedad, y se apoyaría en la acusación que la Justicia argentina sostiene sobre la responsabilidad de Irán en la planificación del ataque, ejecutado luego por la agrupación Hezbolá. Desde la AMIA agradecieron la voluntad oficial “para analizar y evaluar esta importante iniciativa que profundiza la búsqueda de justicia”.

Juicio en ausencia La iniciativa se complementaría con el juicio en ausencia que avanza en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses y los embargó por US$ 500 millones a cada uno, en una causa que busca avanzar sin la presencia de los acusados.

Entre los procesados como autores mediatos figuran Alí Fallahijan, ex ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, ex ministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria. También fueron acusados como cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabbani, radicado en Buenos Aires desde 1983 y ex consejero cultural de la embajada iraní, y Ahmad Asghari, ex agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

A ellos se suma Salman Raouf Salman, agente libanés de Hezbolá señalado como responsable de coordinar la etapa final del atentado. Rafecas también impulsa llevar a juicio a Alí Asghar Hejazi, ex mano derecha del exlíder iraní Alí Jamenei, a quien atribuye haber estado al mando de los preparativos y la elección de la fecha del ataque. La definición sobre una eventual denuncia internacional dependerá de los pasos que adopte el Ministerio de Justicia y de la evolución del expediente en Comodoro Py.