Este 18 de noviembre de 2026 cobran jubilados y pensionados con DNI finalizado en 7. El haber incluye el reajuste por IPC de septiembre y el bono de $70.000.

Este miércoles 18 de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acredita los haberes de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo para los documentos terminados en 7. La liquidación incluye el aumento aplicado por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre y el bono de $70.000 dispuesto por el Poder Ejecutivo para los sectores de ingresos más bajos.

Alcance del pago

La acreditación alcanza a quienes integran el grupo de jubilaciones y pensiones mínimas, según el cronograma oficial difundido por ANSES. En esta jornada, el depósito corresponde a la terminación de documento mencionada y forma parte del esquema mensual de transferencias previsionales. El bono no remunerativo se suma al haber reajustado y constituye un refuerzo adicional para los beneficiarios de menores ingresos.

Calendario de noviembre

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), ANSES informó pagos para documentos terminados en 0 y 1 el 11 de noviembre; en 2, 3, 4, 5, 6 y 7 el 12 de noviembre; y en 8 y 9 el 13 de noviembre. Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el calendario prevé cobros para terminaciones en 0 el 11 de noviembre, 1 el 12 de noviembre, 2, 3 y 4 el 13 de noviembre, 5 el 16 de noviembre, 6 el 17 de noviembre, 7 el 18 de noviembre, 8 el 19 de noviembre y 9 el 20 de noviembre.

Haberes superiores al mínimo

El mismo cronograma oficial establece que las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo se pagan para documentos terminados en 0 y 1 el 24 de noviembre, en 2 y 3 el 25 de noviembre, en 4 y 5 el 26 de noviembre, en 6 y 7 el 27 de noviembre y en 8 y 9 el 30 de noviembre. Con ese esquema, ANSES completa durante el mes la acreditación de las prestaciones previsionales incluidas en el calendario de noviembre de 2026.