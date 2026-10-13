El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $313.610 millones. Los datos surgen de un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que registró un aumento del 3,5% en la cantidad de viajeros frente al mismo feriado de 2025. La entidad atribuyó el resultado a un mayor movimiento turístico, aunque con un gasto total menor en términos reales.

Menor estadía El informe indicó que el gasto total cayó un 2,2% interanual en términos reales. CAME vinculó esa baja con escapadas más breves, un consumo más selectivo y condiciones climáticas desfavorables en distintas zonas del país. La estadía promedio pasó de dos días en 2025 a 1,8 días este año, una reducción del 10%. Ese cambio explica por qué el incremento de viajeros no se tradujo en un mayor impacto económico agregado.

Gasto por visitante El gasto diario por turista llegó a $116.900, según el relevamiento de CAME. La entidad señaló que ese valor representó un aumento real del 5%, una vez descontada la inflación interanual del 22,1% considerada en el estudio. Sin embargo, el mayor desembolso por día no compensó la menor duración de las estadías. En consecuencia, el flujo de dinero asociado al feriado quedó por debajo del registrado en el mismo período del año anterior.

Viajes de cercanía El informe también destacó el peso de los viajes cortos y de las reservas realizadas sobre el inicio del feriado. Según CAME, en distintos destinos las contrataciones anticipadas habían mostrado niveles moderados, pero mejoraron a medida que se acercó el fin de semana largo. Ese comportamiento confirma una tendencia de planificación más tardía y de mayor cuidado del presupuesto por parte de los turistas. Para el sector, ese patrón incide en la ocupación, la duración de las estadías y el nivel de consumo en destino.

Transporte aéreo En el segmento aéreo, Aerolíneas Argentinas contabilizó 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre. La compañía informó que la cifra implicó un crecimiento interanual del 16% en los vuelos de cabotaje, con una ocupación del 88%. Entre los destinos más elegidos se ubicaron Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia. El dato aporta una referencia sobre la distribución de la demanda y deja como variable a seguir la evolución del consumo turístico en los próximos fines de semana largos.