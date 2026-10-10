La Libertad Avanza pidió una sesión especial para el miércoles 21 de octubre al mediodía en la Cámara de Diputados, y la Secretaría Parlamentaria confirmó la convocatoria. El objetivo del oficialismo es bloquear el intento opositor de avanzar contra el DNU 70/23, en un escenario legislativo condicionado por la discusión sobre la Ley de Tierras.

La solicitud estuvo encabezada por el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de LLA. El temario repite dos proyectos que integran la convocatoria opositora para el 15 de octubre: la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar. En paralelo, no fue incluido el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno impulsa para fortalecer la posición del Estado argentino sobre las Islas Malvinas y modificar aspectos del sistema de Seguridad Nacional y Defensa.

Temario y estrategia En cambio, sí figura el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Según el texto, ese expediente se dictaminará en un trámite ultra exprés en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que se reunirá por primera y única vez el miércoles a las 16. La intención oficialista es incorporar una versión atenuada de la Ley de Tierras dentro de ese articulado y devolver la iniciativa al Senado, donde había obtenido media sanción hace poco más de dos meses.

El Gobierno mantiene su rechazo de fondo a cualquier restricción a la compraventa de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, según el texto, adoptó un giro pragmático al considerar que la derogación de la norma ya era una batalla perdida en términos sociales. También evaluó que, si insistía con la eliminación total, la oposición podía avanzar no solo sobre la Ley de Tierras sino sobre el DNU 70/23 completo.

El antecedente judicial En ese contexto, la Corte Suprema aceptó un pedido de cautelar presentado por la ONG Árbol de Pie para reponer la vigencia de la Ley de Tierras. Esa resolución, según el texto, le dio al oficialismo la tranquilidad de que la oposición no reuniría quórum el 15 de octubre. Los diputados indecisos de los bloques dialoguistas encontraron allí una vía para desmarcarse de la convocatoria opositora y evitar pronunciarse sobre todo el paquete desregulatorio del decreto.

Además de Discapacidad, Endeudamiento Familiar e Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el temario incluye la iniciativa sobre Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y la ley sobre Vandalismo Rural. La definición de la sesión quedó atada a la capacidad de cada bloque para reunir apoyos y a la evolución del conflicto abierto entre el oficialismo y la oposición en torno al alcance del DNU 70/23.