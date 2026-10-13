El episodio ocurrió en Merlo y quedó registrado por cámaras de seguridad. El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Morón .

Un joven de 20 años fue detenido en una estación de servicio del partido bonaerense de Merlo tras ser acusado de rociar con nafta el playón, un automóvil y al conductor que estaba en el lugar. El episodio generó una situación de riesgo dentro del establecimiento y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Según las imágenes, el sospechoso —identificado de manera oficial como L.D.J.— pidió que le cargaran combustible en un bidón y, una vez que tuvo el líquido, lo volcó sobre el asfalto y sobre la carrocería de un auto gris estacionado junto al surtidor. En el momento de la maniobra, el dueño del vehículo estaba contando dinero sobre el capó y fue alcanzado por la nafta.

La secuencia continuó con el ingreso del joven al interior del automóvil. Siempre de acuerdo con el registro de las cámaras, abrió la puerta del conductor, se sentó al volante y se despojó de su mochila, mientras una mujer que viajaba como acompañante logró bajar y alejarse del vehículo. El accionar expuso a los presentes a un riesgo de incendio o explosión, según la propia dinámica del hecho.

▶ 2026-10-13 - Roció un auto con nafta e intentó incendiar una estación de servicio en Merlo Un - 0.00-0.10.mp4 · 0:10





Intervención policial

Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo y del Destacamento Barrio Pompeya llegaron al lugar, redujeron al joven dentro del auto y concretaron su aprehensión antes de que pudiera iniciar la ignición. La intervención fue realizada en el marco de una emergencia reportada desde la estación de servicio.

Actuación judicial

El caso fue caratulado en forma inicial como averiguación de ilícito bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Morón, que avaló el procedimiento policial. De acuerdo con el parte oficial difundido por las fuerzas de seguridad, el joven presenta un cuadro severo de problemas de salud mental, por lo que se iniciaron actuaciones para disponer su internación en un centro asistencial. La causa continúa en trámite y la definición sobre su situación procesal dependerá de las medidas que adopte la fiscalía.