La Policía Federal desarticuló una organización narcocriminal liderada por un ciudadano peruano con arresto domiciliario. Hubo seis allanamientos en CABA y secuestros de droga, dinero y vehículos.

La Policía Federal Argentina desarticuló una organización narcocriminal que, según la investigación, era liderada por un ciudadano peruano que cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica. El operativo incluyó seis allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el secuestro de más de dos kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La causa se originó a principios de mayo de este año, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence y con intervención de la Secretaría N°5 del Dr. Hernán Ariel Roncaglia, convocó a la División Operaciones Área Metropolitana Sur de la fuerza. La medida judicial ordenó tareas para establecer la presunta existencia de una estructura narcotraficante con un centro de almacenamiento de estupefacientes en el partido de General San Martín.

De acuerdo con el informe policial, las tareas de inteligencia permitieron determinar el funcionamiento de la banda, cuyos integrantes se encargaban del acopio y del traslado de drogas hacia distintas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires. En ese marco, los investigadores individualizaron a un hombre de nacionalidad peruana como presunto jefe de las maniobras delictivas. La fuerza señaló que el sospechoso tenía antecedentes penales vinculados al expendio de estupefacientes y que había recibido prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

Modalidad de venta y domicilios vinculados

La pesquisa también estableció, según la Policía Federal, que el grupo operaba con colaboración de su núcleo familiar y que comercializaba narcóticos mediante la modalidad de entrega a domicilio, conocida como “delivery”, utilizando vehículos de alquiler. A partir de esas verificaciones, se localizaron seis inmuebles relacionados con la investigación en los barrios porteños de San Nicolás, Palermo, Belgrano y Villa Urquiza. Los domicilios estaban ubicados sobre las calles Capitán General Ramón Freire, Moldes, Lavalle, Fitz Roy y Álvarez Thomas.

Allanamientos y secuestros

Con esas evidencias, la jueza Alicia Vence y el secretario Hernán Ariel Roncaglia ordenaron los allanamientos simultáneos. En los procedimientos fueron detenidas cuatro personas: tres hombres, dos de nacionalidad peruana y uno argentino, y una mujer ciudadana peruana, todos mayores de edad. Entre los arrestados se encuentra el presunto cabecilla de la organización, según la comunicación oficial. Además de la cocaína, se secuestraron varios gramos de ketamina, tusi y marihuana, dos vehículos de alta gama, diez teléfonos celulares, alrededor de 4 millones de pesos en efectivo, ocho balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y documentación considerada relevante para la justicia.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor. El expediente seguirá ahora con la evaluación judicial de las pruebas reunidas y de las responsabilidades atribuidas a cada uno de los imputados, en un caso que quedó radicado en el fuero federal de San Martín.