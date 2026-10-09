Ocurrió en un supermercado de Posadas . El valor comercial de la carne era de 140.000 pesos , según el comercio.

Un hombre fue denunciado penalmente en Posadas tras intentar sustraer un costillar de ocho kilos de carne valuado en 140.000 pesos, según el comercio. El episodio ocurrió dentro de un supermercado ubicado sobre la calle Los Lirios al 10.800, en la capital de Misiones, y fue detectado por el sistema de videovigilancia.

Detección por cámaras

De acuerdo con la información difundida, una empleada del establecimiento advirtió la maniobra en tiempo real a través de las pantallas de seguridad. Las imágenes registraron el momento en que el sospechoso colocaba el corte de carne entre sus prendas de vestir para intentar pasar por la línea de cajas sin abonarlo. La intervención del personal permitió activar la respuesta interna del comercio antes de que se concretara la salida del local.

Denuncia y detención

Tras la detección del hecho, las autoridades del supermercado radicaron la denuncia ante la Policía de Misiones. Luego de esa presentación, el hombre fue detenido, según se informó. El caso quedó encuadrado como una maniobra delictiva contra la propiedad, aunque el texto difundido no precisa la calificación legal ni la intervención de una fiscalía o juzgado.

Antecedente inmediato

El hecho ocurrió durante la jornada del pasado martes y fue difundido hoy. La referencia temporal ubica el episodio como un caso reciente, pero el material disponible no aporta mayores datos sobre la situación procesal del detenido ni sobre eventuales medidas posteriores. En ese marco, la información relevante para seguir el caso es la eventual actuación judicial derivada de la denuncia ya presentada.