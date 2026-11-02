La campaña nacional estará vigente del 2 al 11 de noviembre y permite despachar sobres sin costo. La propuesta acompaña la visita apostólica prevista para este domingo.

Con motivo de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, Correo Argentino puso en marcha la campaña nacional “Una carta para León XIV”. La iniciativa permite enviar sin costo mensajes, oraciones, intenciones y palabras de bienvenida al Sumo Pontífice desde cualquier punto del país. Según la empresa postal estatal, la propuesta apunta a facilitar un canal directo de participación para fieles y comunidades religiosas.

Plazo y alcance

La campaña estará vigente del 2 al 11 de noviembre y habilita el despacho gratuito de sobres de hasta 20 gramos dirigidos al Papa. No será necesario comprar estampillas ni pagar gastos de envío, de acuerdo con la información difundida por la empresa. La convocatoria incluye a vecinos de todas las edades, escuelas, parroquias e instituciones que deseen reunir mensajes de manera conjunta.

Cómo enviar la carta

Correo Argentino indicó que el sobre debe ir cerrado y con la dirección escrita en el frente: “Su Santidad León XIV, C.C. N.° 4224, C1041WBQ – CABA, República Argentina”. Además, en la esquina superior derecha del frente del sobre se debe consignar la frase “Mensaje a León XIV”. En el dorso, la empresa pidió incluir nombre y apellido, código postal y localidad de origen. Luego, el envío debe entregarse en cualquiera de las sucursales de Correo Argentino del país.

Objetivo institucional

La empresa postal sostuvo que la propuesta busca recuperar el valor epistolar tradicional y habilitar una vía para que la fe y los afectos de los argentinos lleguen al Papa durante su paso por el país. La campaña ya circula en redes sociales y se difundió como parte de la preparación para la llegada prevista para este domingo. No se informaron, en el material difundido, otras condiciones ni cupos para participar.