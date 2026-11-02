Felicitas Alvite declaró en el juicio por el atropello fatal de Walter Armand en La Plata. Está acusada de homicidio simple con dolo eventual.

Felicitas Alvite, conocida como la Toretto, pidió declarar este lunes 2 de noviembre en la primera audiencia del juicio por la muerte de Walter Armand, el motociclista que fue atropellado y falleció en abril de 2024 en La Plata. Durante su intervención, se quebró y le pidió perdón a la familia de la víctima, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

El debate comenzó en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Plata, ubicado en la calle 8, entre 56 y 57. Alvite pidió la palabra al inicio de la audiencia y luego suspendió su testimonial. En su declaración, sostuvo: “Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día”.

También se refirió al apodo que tomó relevancia pública a partir de un video de TikTok. “Se han instalado muchas cosas a partir de un video de Tik Tok en donde me hago llamar la Toretto, pero nada de eso es lo que soy. Me han llamado de muchos programas, pero por respeto a la familia nunca hablé en otro lado que no fuera en este ámbito”, expresó. Luego agregó: “Jamás le haría daño a alguien”.

La acusación sostiene que Alvite está imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, figura que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. En paralelo, su amiga Valentina Velázquez, con quien corría picadas al momento del siniestro fatal, está imputada por prueba de velocidad temeraria, de acuerdo con el material difundido.

Antecedentes y agravantes En su alegato de apertura, Delfina Burlando, hija del abogado querellante, señaló como agravante que la acusada habría cruzado “al menos seis semáforos en rojo”. “Seis veces la ciudad y la ley le ordenaron detenerse y ella decidió seguir. No fue un error, fue una decisión. Fue su pie sobre el acelerador”, afirmó. Esa exposición quedó como parte del marco acusatorio sobre el que se desarrolla el juicio oral.

Con el debate ya abierto, el proceso continuará con la producción de prueba y las declaraciones que disponga el tribunal. La calificación legal y la eventual responsabilidad penal de Alvite quedarán sujetas a lo que se resuelva en esta instancia judicial.