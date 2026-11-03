Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y vinculó la decisión con la situación económica del país y con las políticas del Gobierno de Javier Milei. La cantante comunicó la medida a través de sus redes sociales, a dos años de la apertura del emprendimiento.

En una publicación en Instagram, la artista escribió: "Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido. Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas". Luego agregó que se trató de "una decisión que jamás hubiera querido tomar", pero que la situación económica la obligó a hacerlo.

Fuente laboral

La cantante sostuvo que detrás del cierre hubo "mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo" y señaló que también se quedan sin su fuente de trabajo las personas que integraban el local. En ese mensaje, atribuyó esa situación a "las políticas de este Gobierno" y agradeció a quienes compraron en el comercio y acompañaron el emprendimiento desde su apertura.

Antecedentes del anuncio

La posibilidad de cerrar ya había sido mencionada por Gladys La Bomba Tucumana a mediados de septiembre, durante su paso por La Noche de Mirtha (El Trece). Allí dijo que evaluaba si iba a cerrar o continuar, y explicó que los gastos para mantener el local no se correspondían con los ingresos. También mencionó los costos de los empleados, ARCA y el alquiler como parte de la estructura que debía sostener.

Contexto económico

En esa misma entrevista, la cantante afirmó que la actividad comercial se complicaba en un escenario de caída del consumo. "Vas por una cuadra y están todos los negocios cerrados, hay solo uno abierto y no vende nada", expresó. También dijo que el aumento de costos le impedía advertir una baja de la inflación: contó que una bolsa de cebollas para su local pasó de 17.000 pesos a 28.000 pesos en una semana.

Posible proyección política

La artista también dejó abierta la posibilidad de lanzarse a la política en Tucumán. Dijo que, si se metiera de lleno en esa actividad, dejaría la música y se retiraría para estar cerca de la gente. Por el momento, el dato concreto es el cierre del local y la continuidad de su actividad artística, mientras el impacto laboral del emprendimiento queda atado a la decisión comunicada en redes.