Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, falleció en São Conrado durante su primer vuelo libre. La justicia brasileña investiga el siniestro y suspendieron los vuelos en esa zona.

Un argentino de 26 años murió este lunes en Río de Janeiro, Brasil, tras un accidente mientras realizaba un vuelo en ala delta junto a un instructor, que también falleció. La víctima fue identificada como Adrián Guillermo Arismendi y el piloto como Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos. El hecho ocurrió durante una actividad turística y derivó en la suspensión temporal de los vuelos en ese sector.

Ambos habían despegado desde la rampa de Pedra Bonita, un punto utilizado para este tipo de prácticas en la ciudad brasileña. El siniestro se produjo al momento del aterrizaje en la playa de São Conrado. Según testimonios recogidos por medios locales, el ala delta habría seguido una trayectoria distinta a la habitual y terminó impactando contra el muro que separa la rambla de la arena, con un desnivel de aproximadamente 2,5 metros.

Respuesta de emergencia Tras el aviso recibido a las 11:23, acudieron al lugar dotaciones de bomberos y equipos especializados en rescates aéreos y marítimos. Las dos víctimas fueron trasladadas al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea, pero llegaron en paro cardiorrespiratorio. Desde la Secretaría Municipal de Salud informaron que los profesionales médicos realizaron maniobras de reanimación, aunque ambos fallecieron.

Investigación abierta La investigación quedó a cargo de la comisaría 15, con jurisdicción en Gávea. Los investigadores analizarán el equipamiento utilizado y tomarán declaración a quienes presenciaron el hecho. También se dispuso la suspensión temporal de los vuelos en ala delta en esa zona mientras avanzan las pericias para determinar qué provocó el accidente.

Antecedentes del caso De acuerdo con la información difundida en las primeras actuaciones, Arismendi estaba realizando su bautismo de vuelo y viajaba a Brasil con un grupo de amigos como parte de su estadía turística. Por su parte, Rodrigues dos Santos tenía una década de experiencia como piloto del Club São Conrado de Vuelo Libre y se desempeñaba como instructor desde hacía aproximadamente un año. La evolución de la investigación y las pericias técnicas serán las variables a seguir en los próximos días.