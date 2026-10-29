La tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo, España, sumó este jueves una nueva víctima argentina: Agustín Randazzo, de 51 años, fue encontrado sin vida luego de permanecer desaparecido tras el choque entre dos trenes de alta velocidad.

Randazzo viajaba en el octavo vagón de una de las formaciones, el sector señalado como el más afectado por el impacto. Su búsqueda había movilizado a amigos y allegados, que intentaban obtener información sobre su paradero mientras avanzaba la identificación de las víctimas del siniestro.

Con esta confirmación, Randazzo se convirtió en el segundo argentino muerto en el accidente, después de que se informara la muerte de la sanjuanina Ana Martina Conte Grand, de 32 años. La noticia cerró una búsqueda que había estado atravesada por la falta de datos oficiales sobre su situación en las horas posteriores al choque.

Búsqueda y reclamos Antes de conocerse el desenlace, el diseñador Roberto Piazza, amigo de Randazzo, había relatado públicamente la preocupación de su entorno por no poder ubicarlo. Según contó, una amiga en común lo contactó entre lágrimas para avisarle que Randazzo había estado en el accidente. “Desde anoche me llama una amiga que tenemos en común con Agustín, llorando, diciendo que había tenido ese accidente y que no lo podían encontrar en ningún lugar. Él iba en el vagón número ocho, que fue el más explotado”, había expresado.

Identificación pendiente Piazza también sostuvo que familiares y allegados que se encontraban en Madrid aguardaban novedades mientras seguían las tareas para localizar a las personas desaparecidas. En sus declaraciones, señaló que Randazzo había recibido asistencia junto a las vías después del choque, pero luego no lograban establecer dónde había sido trasladado. “En el momento en que ocurrió el accidente, a él lo atendió alguien al costado de las vías. Ahora figura con nombre y apellido, pero desapareció. Se llevaron todos los cuerpos, los fallecidos y los heridos, y él no figura ni como fallecido ni como herido ni nada”, había señalado.

En ese contexto, el diseñador cuestionó el comunicado de Cancillería que informaba sobre la muerte de un ciudadano argentino sin identificarlo públicamente ni brindar datos para localizar sus restos. “No falleció, no lo encuentran”, había reclamado antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo. Más tarde, Walter Vásquez, otro amigo de Randazzo, difundió un mensaje en el que comunicó la confirmación: “Nos acaban de confirmar que finalmente encontraron el cuerpo de Agustín. Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau Agustín querido, descansa en paz...”.

Antecedentes personales Piazza también recordó que Randazzo residía en Madrid desde 2002 y trabajaba en el área de comunicaciones. En paralelo, lanzó críticas contra el gobierno español y planteó cuestionamientos sobre el estado de las vías ferroviarias, aunque esas referencias no constituyen una conclusión oficial sobre las causas del siniestro. La investigación sobre el accidente y la identificación completa de las víctimas seguían abiertas al momento de las declaraciones difundidas.