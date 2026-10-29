Los usuarios argentinos de WhatsApp abren la aplicación unas 37 veces por día, la frecuencia más alta entre los países relevados por el informe Digital 2027 Global Overview Report. El estudio ubica al país por encima de Colombia, Perú, Israel y México, y confirma el peso de la mensajería en los hábitos cotidianos de comunicación, trabajo, información y entretenimiento.

El reporte fue elaborado por DataReportal, con datos de empresas como GWI, Similarweb, Semrush, Statista y GSMA Intelligence, entre otras. La investigación analiza el comportamiento digital global hasta octubre de 2026 y muestra una transformación en los recorridos para acceder a contenidos: las aplicaciones móviles, los asistentes de inteligencia artificial y las plataformas de video concentran actividades que antes sucedían, sobre todo, dentro de los navegadores web.

Alcance en Argentina

En Argentina, WhatsApp alcanza a casi toda la población conectada mayor de 16 años. El 93,5% dijo haber utilizado la aplicación de mensajería de Meta al menos una vez durante el último mes. En el ranking global de uso mensual, el país aparece entre los mercados donde el servicio de Meta tiene mayor penetración. La frecuencia de uso también se refleja en el tiempo que las personas destinan a la plataforma desde el teléfono móvil.

Los usuarios argentinos activos pasan, en promedio, una hora y 38 minutos por día en WhatsApp desde dispositivos móviles, de acuerdo con las estimaciones de Similarweb App Intelligence incluidas en el informe. Indonesia lidera ese indicador con una hora y 55 minutos, seguida por Colombia, con una hora y 54 minutos; Brasil, con una hora y 48 minutos; Chile, con una hora y 45 minutos; y Singapur, con una hora y 44 minutos. Luego aparece Argentina, en el sexto lugar.

La diferencia entre tiempo de uso y cantidad de aperturas permite observar el modo en que funciona la aplicación en la vida diaria. WhatsApp no concentra necesariamente sesiones largas en todos los casos, sino consultas rápidas: responder un mensaje, mirar una notificación, revisar un grupo de trabajo, recibir una ubicación, compartir un enlace, escuchar un audio o ver una foto. El informe no incluye las visitas que pueden realizarse desde WhatsApp Web o desde otras versiones de escritorio, por lo que las cifras reflejan la actividad desde teléfonos, donde se concentra el uso cotidiano de la plataforma.

Comparación global

El liderazgo argentino también se observa frente al promedio mundial. Según los datos de Similarweb App Intelligence incluidos en el informe, los usuarios activos de WhatsApp abren la aplicación 20,7 veces por día en el mundo, mientras que en Argentina el promedio asciende a 37 ingresos diarios. La diferencia muestra una frecuencia casi 79% superior a la media internacional. Instagram ocupa el segundo lugar global, con 14,8 aperturas diarias, seguido por TikTok, con 13,2, y LINE, con 13,1.

El relevamiento también muestra que la base de usuarios mensuales activos de WhatsApp se sostuvo cerca de los niveles registrados dos años antes. El índice global elaborado por Similarweb toma como referencia agosto de 2024, con un valor de 100 puntos. En agosto de 2026, el indicador se ubicó en 97,4 puntos, lo que implica que el número de usuarios activos mensuales estaba 2,6% por debajo de la referencia. Frente a mayo de 2026, de todos modos, el índice creció 1,7%.

Circulación de información

El informe señala que WhatsApp se convirtió en una vía habitual para la circulación de noticias. Una noticia puede llegar a una persona mediante un mensaje privado, un grupo, una comunidad o un canal antes de que esa persona busque el tema en Google o ingrese de forma directa a un sitio de noticias. Este recorrido resulta relevante para medios, organismos públicos y empresas, porque la distribución de contenidos ya no depende solamente de una portada web, de una publicación en redes o de una búsqueda tradicional.

El estudio registra que el 98,9% de los internautas argentinos mayores de 16 años utiliza redes sociales o aplicaciones de mensajería cada mes. En contraste, el uso mensual de sitios y aplicaciones de noticias alcanza al 40,4%. La comparación no implica que la gente haya dejado de informarse, pero describe un cambio en la puerta de entrada. Una parte de los contenidos llega primero a través de aplicaciones donde los usuarios ya pasan gran parte del día, y el desafío posterior consiste en acceder a la fuente original, identificar la fecha de publicación y conocer el contexto completo.

La velocidad de circulación también aumenta los riesgos asociados a la desinformación. El 63,3% de los adultos argentinos expresa preocupación por la posibilidad de distinguir contenidos verdaderos de falsos en internet, y Argentina ocupa el puesto 19 entre los mercados analizados en ese indicador. La inquietud adquiere mayor relevancia ante la expansión de imágenes, audios y videos creados o modificados con inteligencia artificial. Un mensaje reenviado puede incluir una captura antigua, una declaración editada, una foto tomada en otro país o un audio generado de forma sintética.

Inteligencia artificial y búsqueda

El otro gran cambio identificado por el estudio está relacionado con la inteligencia artificial. A escala global, 3.240 millones de personas utilizan plataformas de IA generativa cada mes, una cifra equivalente al 38,9% de la población mundial y con un crecimiento interanual de 57,2%. En Argentina, el 91,1% de los usuarios de internet de 16 años o más afirmó haber usado herramientas de IA durante el último mes, y el país ocupa el puesto 16 en el ranking internacional de uso mensual.

El dato más relevante para el consumo de información es el motivo de uso. El 69% de los usuarios argentinos de inteligencia artificial consulta estas plataformas para buscar información, proporción que ubica al país en el puesto 13 entre los mercados relevados. A nivel global, el 60,4% de los usuarios activos de IA afirma que la usa para encontrar información; pedir consejos frente a problemas ocupa el segundo puesto, con 40,6%, y aprender o mejorar habilidades aparece tercero, con 38,4%.

Google y el cierre del mapa digital

El auge de los asistentes no desplazó a los buscadores tradicionales. Google todavía reúne el 91,32% del tráfico web referido por motores de búsqueda en el mundo. En Argentina, el 88,7% de los internautas mayores de 16 años utilizó Google durante el último mes, y el país ocupa el séptimo puesto en el ranking global de uso de ese servicio. La búsqueda convencional conserva una función relevante porque dirige a las personas hacia fuentes, documentos, sitios oficiales, comercios, medios y bases de datos.

En líneas generales, los datos del informe retratan una rutina digital fragmentada: los argentinos conversan y reciben enlaces en WhatsApp, buscan datos en Google y recurren a asistentes de inteligencia artificial para obtener respuestas directas. Para los medios, las empresas y los creadores de contenido, el desafío será sostener presencia en esos distintos puntos de entrada y adaptar sus formatos a audiencias que ya no llegan a la información por un único camino. Los informes locales detallados de la serie Digital 2027, que DataReportal prevé publicar desde mediados de noviembre de 2026, permitirán precisar cómo se expresan estas tendencias en cada segmento del mercado argentino.