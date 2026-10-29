Un audio de Nancy Godoy difundido después de su hallazgo sin vida en Corrientes volvió a poner bajo examen las condiciones de la Escuela 626, el establecimiento rural donde trabajaba desde hacía varios meses. En esa grabación, la docente describió problemas edilicios y situaciones que, según su relato, atravesaba durante sus jornadas laborales. La circulación del mensaje agregó un elemento relevante a la investigación, porque deja constancia de reclamos previos a su desaparición.

El material fue difundido en el programa La mañana con Moria y expuso expresiones de la propia docente sobre el estado del edificio. “A la noche no sabés el asco que dan los bichos”, dijo al referirse a la presencia de animales en el lugar, y también mencionó el olor que generaban los murciélagos dentro de la escuela. En otro tramo, comparó esas condiciones con las de su vivienda y sostuvo: “Yo soy pobre, vos me conocés, en mi casa tengo hasta nylon, pero el olor de los murciélagos no sabés lo que es”.

Reclamos sin respuesta En el mismo audio, Godoy afirmó que había planteado los inconvenientes ante las autoridades educativas, aunque señaló que la respuesta no había sido suficiente. “Yo todo eso le dije y me dice ‘haga una nota nomás’”, relató sobre la contestación que atribuyó a una supervisora. Según su testimonio, no habría existido una intervención concreta para resolver los problemas edilicios que describía. También mencionó una supuesta comunicación del ministro provincial con esa supervisora, a quien, siempre de acuerdo con su versión, le habría reprochado no haber advertido antes sobre el estado del establecimiento.

Hallazgo y pesquisa La grabación cobró trascendencia pública luego de que la docente fuera encontrada muerta tras 21 días de búsqueda. Su cuerpo fue localizado en una zona rural de difícil acceso, parcialmente sumergido y cerca del área donde desarrollaba sus tareas. A partir de ese hallazgo, la Justicia intenta establecer qué ocurrió y en qué circunstancias se produjo la muerte. En la causa hay cinco personas detenidas, mientras una de las hipótesis bajo análisis es la de un abuso sexual seguido de femicidio, extremo que deberá ser corroborado por las pruebas.

Próximas definiciones La investigación continúa a la espera de los resultados de las pericias y de la autopsia, que deberán aportar elementos sobre la mecánica de los hechos y sobre el momento en que se produjo la muerte. En paralelo, el audio de Nancy Godoy reorientó la atención hacia las denuncias que había formulado sobre la escuela rural y sobre las respuestas que, según su propio relato, recibió de las autoridades educativas. Ese material quedó incorporado al contexto del expediente mientras avanza la reconstrucción judicial del caso.

▶ WhatsApp Video 2026-10-29 at 15.57.46.mp4 · 0:54



