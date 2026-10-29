Toyota entregó dos unidades adaptadas para los traslados del papa León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre. Una quedó bajo custodia de Gendarmería en Córdoba.

La automotriz Toyota presentó y entregó este jueves una de las dos camionetas Hilux especialmente adaptadas que utilizará León XIV en su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El acto contó con la presencia del Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede. La unidad será destinada a los traslados del pontífice en Buenos Aires y Córdoba.

La presentación se realizó en un concesionario y formó parte de la logística prevista para la agenda oficial del Papa. Según lo informado, la segunda unidad ya fue trasladada a la provincia de Córdoba, donde permanecerá bajo custodia de la Gendarmería Nacional hasta el inicio de las actividades. Ese resguardo busca asegurar la disponibilidad de los vehículos en el tramo local de la visita.

De acuerdo con lo publicado por La Nación, los dos Papamóviles fueron construidos sobre la base de unidades Toyota Hilux fabricadas en la planta industrial de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, siguiendo los requerimientos especificados por el Vaticano. Para la transformación de los rodados, la automotriz trabajó junto con una empresa con 70 años de trayectoria en carrozado vehicular, dato que da cuenta del carácter técnico del proyecto.

Logística y coordinación Para el transporte confidencial de los vehículos, la empresa Furlong estuvo a cargo de la operatoria, mientras que un concesionario actuó como nexo institucional con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina. La articulación entre esas partes permitió completar la entrega antes del arranque de la agenda papal. El próximo dato relevante será el inicio de las actividades oficiales, previsto para el 8 de noviembre.