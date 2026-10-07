La fecha se celebrará el tercer domingo de octubre y no es feriado nacional. Su origen en Argentina remite a una tradición religiosa instalada desde 1931.

El Día de la Madre se celebrará en Argentina el domingo 18 de octubre de 2026, según el calendario que fija la conmemoración para el tercer domingo de ese mes. La fecha no reviste carácter de feriado nacional, aunque permanece instalada en la agenda familiar y comercial del país.

La celebración suele concentrar almuerzos, cenas y obsequios en torno a las madres y a otras personas que cumplen ese rol en el ámbito familiar. Por esa razón, la confirmación del día resulta útil para hogares, comercios y servicios que planifican actividad con anticipación en octubre.

Origen de la fecha

La elección de octubre tiene un antecedente religioso vinculado con la tradición católica. En 1931, el papa Pío XI estableció el 11 de octubre como la festividad de la Divina Maternidad de María, en referencia a la proclamación de María como Madre de Cristo durante el Concilio de Éfeso, realizado en el año 431.

A partir de esa celebración, en el país comenzó a instalarse la costumbre de homenajear a las madres durante octubre. En una primera etapa, el festejo se ubicaba el domingo anterior o posterior al 11 de octubre para facilitar la participación de las familias, hasta que la tradición quedó fijada en el tercer domingo del mes.

Fecha confirmada

En 2026, esa regla vuelve a ubicar el Día de la Madre el 18 de octubre. La referencia permite anticipar la organización de encuentros familiares y la planificación de compras vinculadas con la celebración. A diferencia de buena parte de América Latina, donde la fecha suele celebrarse en mayo, Argentina mantiene una conmemoración propia en octubre.

Con ese esquema, la próxima referencia concreta para el calendario argentino será el domingo 18 de octubre de 2026, jornada en la que la celebración volverá a concentrarse en todo el país.