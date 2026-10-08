El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra este jueves en su tramo decisivo, con el inicio de los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. La etapa de prueba quedó cerrada tras 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados, según el desarrollo del debate. A partir de ahora, el tribunal deberá escuchar las conclusiones de las partes antes de pasar al análisis del expediente y del conjunto de testimonios incorporados.

Orden de exposiciones

El primero en hablar será el Ministerio Público, representado por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes tendrán hasta cuatro horas para sostener la acusación ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Luego será el turno de las querellas y, finalmente, de las defensas de los siete acusados, con un máximo de tres horas para cada parte. La acusación mantiene la hipótesis de que hubo decisiones y omisiones en la atención médica que incidieron en el fallecimiento, mientras que las defensas sostienen que se trató de un cuadro cardíaco súbito e imprevisible.

Últimas declaraciones

La etapa probatoria terminó el martes pasado con las últimas declaraciones de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini y Pedro Di Spagna. Los cuatro imputados defendieron su actuación y rechazaron haber tenido el rol de médicos tratantes de Maradona. Luque, neurocirujano, sostuvo que coordinaba aspectos de la atención pero no ejercía como médico clínico durante la internación domiciliaria en Benavídez, y reiteró la hipótesis de un evento cardíaco agudo e imprevisible. Cosachov, psiquiatra, dijo que había considerado una clínica psiquiátrica como mejor alternativa, aunque afirmó que la internación domiciliaria era la opción posible y reconoció que no leyó el acta de externación antes de firmarla.

Roles en discusión

Forlini, coordinadora de Swiss Medical, afirmó que su función consistía en recibir y autorizar órdenes médicas y que los roles estaban definidos. Según su declaración, Cosachov le había indicado que los médicos tratantes eran ella y Luque, y que ambos tomaban las decisiones médicas. También señaló irregularidades en el servicio y dificultades para que los enfermeros controlaran a Maradona, porque el paciente no quería que ingresaran a verlo. Di Spagna, médico clínico, negó haber sido el tratante, explicó que fue convocado para realizar un informe y dijo que sus indicaciones eran sugerencias, sin potestad para modificar la conducta médica.

Acusados y calificación

Además de Luque, Cosachov, Forlini y Di Spagna, están acusados el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni. Los siete están imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, figura que supone que una persona prevé un resultado y, aun así, sigue adelante con su conducta. La causa llegó a esta instancia después de un nuevo debate, iniciado el 14 de abril, tras la nulidad del juicio anterior por el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach.

Con los alegatos en marcha, el tribunal quedará en condiciones de abrir la deliberación y luego dictar veredicto sobre la responsabilidad penal de los acusados. La definición dependerá de la valoración conjunta de las pruebas producidas, las declaraciones de los imputados y los argumentos que presenten este jueves las partes.