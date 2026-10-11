El operativo empezó este fin de semana y habilita el cierre del penal de Villa Devoto. El nuevo establecimiento sumará 2.240 plazas en la provincia de Buenos Aires.

El traslado de internos desde la cárcel de Villa Devoto hacia el complejo penitenciario de Marcos Paz comenzó este fin de semana y abrió la etapa final para desalojar el establecimiento porteño. La mudanza se apoya en la recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII, que permitirá incorporar 2.240 plazas al sistema federal.

La puesta en marcha del operativo llegó días después de que la Nación recibiera de manera provisoria la obra, paralizada durante años y reactivada en diciembre de 2024. Según la información oficial, el proceso responde al acuerdo firmado entre la Nación y la Ciudad en 2018, que prevé trasladar la población carcelaria para avanzar con el cierre definitivo del penal ubicado en Ciudad de Buenos Aires.

Acto formal y coordinación

La recepción provisoria quedó formalizada el 9 de octubre, cuando Karina Milei y Jorge Macri firmaron el acta que habilitó el proceso de mudanza. El jefe de Gobierno porteño celebró el inicio de los traslados y lo definió como un hecho "histórico". También destacó el trabajo conjunto con el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia y funcionarios de ambas administraciones.

Cómo se organiza el operativo

Antes de iniciar los traslados, las autoridades nacionales debieron acondicionar las instalaciones y definir un plan específico para movilizar a los internos entre Ciudad de Buenos Aires y el partido bonaerense de Marcos Paz. De acuerdo con la información oficial, la planificación contempló el perfil criminológico de cada detenido, los recorridos de los convoyes y las medidas de seguridad para evitar incidentes durante el procedimiento.

El operativo quedó a cargo de un Comando Unificado Federal creado por el Ministerio de Seguridad Nacional, con conducción del director nacional del Servicio Penitenciario Federal. La estructura fue formalizada mediante la Resolución 1018/2026, que estableció el esquema de traslado y prevé la participación de otros organismos nacionales, además de la colaboración de representantes de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires en tareas de custodia y control.

Características del complejo

El predio de 80 hectáreas incluye cuatro módulos de alojamiento, áreas de salud, espacios para visitas, salas de videoconferencia, gimnasio y sectores educativos destinados a capacitación laboral. También incorpora canchas de fútbol, huertas y dependencias para programas de seguridad interna y logística alimentaria. Con la mudanza total de los internos, el gobierno prevé avanzar con el cierre de Villa Devoto, un reclamo sostenido por vecinos de la zona.