El presidente de la CEA dijo desde Roma que León XIV evoluciona bien tras una cirugía. La organización de la visita a la Argentina sigue en marcha, pero podría ajustarse.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, afirmó que el papa León XIV se recupera favorablemente de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el martes pasado y sostuvo que, aunque continúan los preparativos para su visita de noviembre a la Argentina, “lo mejor es que se reponga”. La definición es relevante porque la gira prevista también incluye a Uruguay y Perú, y cualquier cambio dependerá del estado de salud del pontífice y de la evaluación médica.

Seguimiento médico “Nos gustaría que venga, pero creemos que lo mejor es que se reponga”, dijo Colombo en declaraciones desde Roma a Radio Rivadavia. El arzobispo de Mendoza aclaró que no habló personalmente con el pontífice, pero sí con religiosos de su orden, quienes le transmitieron que se encuentra bien luego de la operación. También señaló que el Papa “se ha alimentado” y que “ha celebrado misa allí en el cuarto del hospital”, con “buena perspectiva de recuperación”.

Posibles cambios Ante la posibilidad de que la agenda regional sufra modificaciones, el titular del Episcopado dijo que confía en la evaluación que realicen los médicos junto con León XIV y la Santa Sede. “Van a saber dar el paso correcto por el bien del Papa y por el bien también de la Iglesia y de la humanidad”, afirmó. En ese marco, precisó que, por ahora, la organización sigue en el esquema previsto, aunque la Iglesia se adaptará si las circunstancias obligan a reprogramar la gira.

Preparativos en marcha Colombo destacó además el trabajo de las autoridades nacionales y provinciales en materia de seguridad y organización. “Estamos en ese sentido muy animados, muy esperanzados porque hemos visto un trabajo muy serio, muy profesional”, manifestó, y recordó que ya hubo dos visitas de avanzada para preparar los detalles del viaje. Según explicó, esas tareas forman parte de la planificación para una eventual visita papal a la región.

Expectativa y oración El presidente de la CEA también pidió a los fieles acompañar la recuperación con oraciones y recordó que el Papa había enviado una carta a los participantes de la Asamblea de Presidentes de Conferencias Episcopales en la que solicitó que rezaran por él. “Lo primero que tenemos que hacer es rezar, rezar para que se recupere, rezar para que se fortalezca su salud”, sostuvo. Finalmente, llamó a evitar el pesimismo frente a la incertidumbre sobre el viaje y describió a León XIV como una figura de “mesura” en el escenario internacional, capaz de convocar “a la responsabilidad, al encuentro, al diálogo entre los pueblos y las personas”.