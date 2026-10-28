La automotriz adaptó y donó dos Hilux fabricadas en Zárate para la visita de León XIV a Buenos Aires y Córdoba . La presentación formal se hizo ante el nuncio apostólico Michael Wallace Banach .

Toyota Argentina presentó formalmente uno de los dos Papamóviles que se utilizarán durante la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La unidad destinada a Buenos Aires fue exhibida ante el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en el concesionario Kansai. La automotriz informó que se trata de dos unidades de Hilux adaptadas y donadas para las actividades del pontífice en el país.

Producción nacional y logística

Los vehículos fueron fabricados en la planta industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires, y preparados según los requerimientos establecidos por el Vaticano. Uno de los Papamóviles fue presentado oficialmente en la capital argentina y el segundo ya se encuentra en Córdoba, donde permanecerá bajo custodia de Gendarmería Nacional hasta su utilización. La información difundida no detalló las características técnicas de las adaptaciones ni los elementos incorporados a las unidades.

Intervención de proveedores

La transformación de las pickups estuvo a cargo de Vallé Equipamientos, empresa especializada en carrozado y equipamiento vehicular con 70 años de trayectoria y sedes en Córdoba y Buenos Aires. Según la información difundida, la firma cuenta con una certificación otorgada por Toyota Motor Corporation en Japón y trabajó junto con la automotriz para cumplir las modificaciones solicitadas por la Santa Sede. También intervino Furlong, socio logístico de la empresa, responsable del traslado de las unidades bajo estándares de seguridad y confidencialidad.

Coordinación institucional

El concesionario Kansai tuvo un papel central en la coordinación institucional con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina. Sus instalaciones fueron elegidas para la presentación formal del Papamóvil destinado a Buenos Aires, en un encuentro que contó con la presencia del representante diplomático del Vaticano en el país. La empresa también brindará soporte logístico durante las actividades previstas en la capital argentina.

Antecedente industrial

La elección de la Hilux vuelve a poner en primer plano la producción automotriz nacional. Ese modelo se fabrica en Zárate desde 1997 y, de acuerdo con la compañía, es el vehículo más fabricado en la historia de la industria automotriz argentina. Toyota Argentina destacó la participación de sus proveedores, socios logísticos y concesionarios en el proyecto, y señaló que la donación permite mostrar las capacidades del entramado productivo local para fabricar vehículos de calidad.

La unidad destinada a Córdoba permanecerá bajo custodia de Gendarmería Nacional hasta el momento de su uso, mientras que la asignada a Buenos Aires ya fue presentada el 27 de octubre. La información proporcionada no precisó los recorridos, horarios ni actividades específicas en las que participará cada vehículo durante la visita papal.