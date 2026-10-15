El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes un nuevo tramo procesal con la detención de Agustín Ibarra, el chofer que trasladó a Laudelina Peña cuando presentó ante la Justicia la versión de que el niño había muerto en un accidente de tránsito. El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso la medida por presunto falso testimonio, después de una declaración que se extendió por más de dos horas. La decisión quedó vinculada a respuestas evasivas y a reiteradas manifestaciones de que no recordaba detalles relevantes para la investigación.

Según el expediente oral, la situación se produjo luego de un cuarto intermedio y de que efectivos de Gendarmería retiraran a Ibarra de la sala. El testigo quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una causa en la que se intenta reconstruir el recorrido de los hechos y las intervenciones previas a la presentación de aquella hipótesis. La medida no implica una condena, sino una decisión procesal adoptada ante la presunta falta de veracidad atribuida a su declaración.

Antecedentes de la hipótesis

Ibarra, de 49 años, fue quien condujo el vehículo en el que Laudelina Peña viajó junto al abogado José Fernández Codazzi para instalar ante la Justicia provincial la versión del accidente. Más tarde, la propia Laudelina se retractó y reconoció que ese relato era falso, de acuerdo con lo que consta en el desarrollo del caso. En ese contexto, también denunció que había recibido $50.000 para sostener esa versión, un dato que volvió a poner bajo revisión las circunstancias en las que se construyó esa hipótesis.

Pedido de las partes

El pedido de detención había sido presentado por la defensa de Nicolás “El Americano” Soria y Pablo Núñez, con el respaldo de la Fiscalía, la querella y la defensa de Laudelina. Durante la audiencia, los magistrados buscaron precisiones sobre el recorrido, los encuentros y el vínculo del chofer con las personas involucradas en el episodio. Las respuestas de Ibarra derivaron en cuestionamientos sobre su consistencia y en la resolución adoptada por el tribunal.

En la audiencia también se informó que Ibarra trabaja actualmente en la Municipalidad de Concepción y que, al momento de los hechos, se desempeñaba como chofer del senador provincial Diego Pellegrini en la Municipalidad de Corrientes. Ante el tribunal reconoció su amistad con el legislador, aunque negó tener una relación cercana con Codazzi. Ese tramo de la declaración quedó incorporado al análisis judicial sobre las circunstancias en que se produjo el traslado y la posterior presentación ante la Justicia provincial.

La detención abre un nuevo capítulo en la investigación por la desaparición de Loan, mientras el tribunal avanza en la reconstrucción de los hechos y en la determinación de eventuales responsabilidades. En lo inmediato, la situación de Ibarra queda sujeta a la evaluación judicial dentro del proceso oral que se sigue en Corrientes.