La Cámara Federal de Casación Penal realiza este jueves una audiencia para definir si los juicios por Hotesur y Los Sauces se unifican o continúan como dos procesos separados. La resolución puede incidir en el modo en que se ordenará la prueba y en la continuidad de una acusación que involucra a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y otros imputados.

La discusión se abrió a partir de la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 5, que el 18 de septiembre pasado dispuso desdoblar los debates. Ese tribunal fijó el juicio por Los Sauces para el 23 de octubre y el de Hotesur para el 19 de marzo de 2027. La medida fue objetada por el fiscal del juicio oral, Diego Velasco, y por el fiscal ante Casación, Mario Villar.

El planteo fiscal sostiene que la división recorta una maniobra que, según la acusación, debe analizarse como un todo. Velasco argumentó que se trata de una misma actividad destinada al blanqueo de fondos y que fragmentar la prueba debilita la posibilidad de sostener la figura de asociación ilícita, delito que exige la participación de tres o más personas para cometer delitos indeterminados. También advirtió que, si el material probatorio se presenta recortado en dos debates distintos, “se pone en riesgo la posibilidad misma de sostener la asociación ilícita como delito”.

La definición quedó en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar. En una resolución previa, ese tribunal ya había respaldado la postura de Mario Villar respecto de la decisión de desdoblar los juicios. El criterio que adopten ahora será relevante para el desarrollo posterior de ambas causas, dado que el esquema de audiencias y el orden de tratamiento de la prueba dependen de esa decisión.

Las causas tienen como eje el patrimonio de la familia Kirchner y el supuesto mecanismo de alquiler de propiedades y hoteles a empresarios que, según la acusación, habrían realizado esos pagos como contraprestación por negocios obtenidos durante los gobiernos kirchneristas. En Hotesur, la investigación está vinculada a los hoteles de la familia y tiene entre los principales acusados a Lázaro Báez. En Los Sauces, el expediente se centra en propiedades de la familia Kirchner y señala a Cristóbal López y Fabián De Sousa entre los empresarios involucrados.

Cristina Kirchner está acusada en ambos expedientes por asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que Máximo Kirchner también figura entre los principales imputados. El TOF 5 resolvió separarlos pese a que hay 16 personas imputadas en ambos casos y sostuvo que, aunque existen similitudes entre las maniobras investigadas y acusados en común, se trata de dos expedientes distintos. Además, dispuso audiencias presenciales tres veces por semana y dejó abierta la posibilidad de habilitar jornadas los sábados y durante parte de la feria judicial de enero.

Para Cristina Kirchner, el debate por Hotesur y Los Sauces se suma a otras instancias judiciales, entre ellas la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, por la que cumple prisión domiciliaria, y el juicio por el caso Cuadernos. Para Máximo Kirchner, en cambio, se trata del primer juicio oral que deberá afrontar. La audiencia de Casación de este jueves puede definir si ambas causas avanzan juntas o si mantienen calendarios separados, con fechas ya establecidas por el tribunal oral.