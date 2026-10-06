El ministro de Economía dijo que el Gobierno se prepara para distintos escenarios electorales. También habló de reservas, swap e inversiones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este lunes por la noche que el Gobierno se prepara para distintos escenarios electorales y financieros, en medio de la atención sobre el dólar. En una entrevista en el streaming oficialista Carajo, sostuvo: “Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”.

Según Noticias Argentinas, el titular del Palacio de Hacienda se mostró confiado sobre el desempeño electoral del oficialismo y destacó al presidente Javier Milei. “Creo que en todos los escenarios gana el Presidente, en todos”, aseguró. De todos modos, agregó: “Si no se da lo que pienso yo, yo tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran”.

Reservas y swap

Caputo mencionó la compra de reservas y la búsqueda de un swap, aunque evitó dar precisiones sobre ese acuerdo. “Yo contemplo la posibilidad de estar errado y actúo como si fuera a estarlo”, señaló. En ese tramo, vinculó la estrategia oficial con la necesidad de afrontar eventuales presiones financieras si el resultado electoral no coincide con las previsiones del Gobierno.

El ministro también sostuvo que “hay un montón de dólares que se vienen” y asoció ese escenario con el equilibrio fiscal, una política monetaria restrictiva y el ingreso esperado de inversiones. “Me preparo como si pudiera estar equivocado”, reiteró, en referencia a la administración de las variables cambiarias y financieras.

Brasil y vínculo bilateral

En la misma entrevista, Caputo celebró el triunfo en primera vuelta en las elecciones presidenciales brasileñas del senador Flávio Bolsonaro y afirmó que la relación con Brasil “sólo puede mejorar” si el candidato del Partido Liberal se impone nuevamente en segunda vuelta, el próximo 25 de octubre, por delante de Luiz Inácio “Lula” da Silva. También remarcó que la relación entre ambos países “continuará” independientemente del resultado y que el vínculo con el bolsonarismo “mejora el diálogo” y “las ganas de cooperar mutuamente”.