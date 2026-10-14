El abogado de Dalma y Gianinna Maradona expuso sus alegatos finales ante el Tribunal Oral N.º 7. Cuestionó la internación domiciliaria en Tigre y negó que la muerte haya sido imprevisible.

El abogado Fernando Burlando sostuvo este miércoles que Diego Armando Maradona “fue asesinado” y cuestionó la atención médica recibida antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. La exposición se realizó en los alegatos de cierre del juicio que se desarrolla en San Isidro, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Burlando actúa como representante legal de Dalma y Gianinna Maradona.

Planteo de la querella

Durante su intervención, Burlando afirmó que la audiencia era una “cita con la historia” y sostuvo que el exfutbolista fue víctima de un trato negligente durante su internación domiciliaria en un country de Tigre. También rechazó que el fallecimiento hubiera sido consecuencia de una complicación imprevisible y expresó: “Acá no hubo una complicación imprevisible”. Según su exposición, los acusados conocían el cuadro de salud de Maradona y no adoptaron medidas adecuadas de cuidado.

Señalamientos sobre la internación

Antes del alegato de Burlando, los abogados Silvia Petroff, Fabián Améndola y Pablo Jurado habían expuesto cuestionamientos sobre la atención posterior a la operación por un hematoma subdural en la Clínica Olivos y la internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre. Petroff sostuvo que el neurocirujano Leopoldo Luque siguió siendo el médico de cabecera y señaló decisiones vinculadas con el acompañamiento terapéutico y la organización de los cuidados. También cuestionó la ausencia de una ambulancia en las inmediaciones de la vivienda, pese a que, según afirmó, había sido solicitada.

Jurado, por su parte, objetó la falta de controles durante la noche del 24 al 25 de noviembre de 2020 y apuntó contra el enfermero Ricardo Omar Almirón. Además, responsabilizó a Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, por decisiones vinculadas con la organización de la internación y la falta de equipamiento médico. En otro tramo, Petroff señaló deficiencias en los controles de enfermería y mencionó al coordinador Mariano Perroni.

Acusación y pedidos de pena

La querella adhirió a la acusación de la Fiscalía contra seis de los siete imputados. La imputación distingue dos figuras penales: homicidio simple con dolo eventual para Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y Nancy Forlini; y homicidio culposo para el psicólogo Carlos Díaz, Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni. En cambio, la querella desistió de acusar al médico clínico Pedro Di Spagna y pidió su absolución.

En la audiencia de este miércoles, Pablo Jurado había solicitado ocho años de prisión para Luque y Cosachov, y diez años para Forlini. También pidió tres años de prisión para Almirón y Perroni, mientras que para Díaz y Di Spagna requirió la absolución. Esos planteos forman parte de los alegatos y no constituyen una condena; la responsabilidad penal deberá ser resuelta por el tribunal a partir de la prueba producida en el debate.

Próximas audiencias

El juicio por la muerte de Maradona continúa en San Isidro y, tras los alegatos de las partes acusadoras, está previsto que las defensas expongan el martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre. La investigación procura determinar las responsabilidades individuales de los profesionales que intervinieron en su atención durante los días previos al fallecimiento. El proceso sigue abierto y el tribunal deberá valorar las pruebas y los argumentos antes de dictar resolución.