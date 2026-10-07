La senadora cuestionó el pedido de pena de la fiscal y adelantó que no acompañará su designación. El debate reactivó el alcance judicial del caso y el rol policial.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, cuestionó este miércoles a la fiscal Susana Pernas por su actuación en el caso Chocobar y adelantó que no acompañará su pliego, pese a que fue enviado por el Gobierno.

La discusión se produjo en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, donde la postulante defendió su candidatura a un nuevo nombramiento como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal, en la Fiscalía N°2. El intercambio volvió a poner en primer plano el expediente que involucró a Luis Chocobar, entonces integrante de la policía local de Avellaneda, y la respuesta judicial frente a la intervención de un efectivo en un hecho delictivo.

Antecedentes del caso Pernas había pedido en mayo de 2021 tres años de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer el cargo para Chocobar, al considerar que había cometido un “homicidio agravado” por haber disparado con un arma de fuego “en exceso del cumplimiento del deber”. Luego, la condena fue reducida en un año para ambas penas, pero en mayo de 2024 la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal revocó ese fallo por contradicciones en los fundamentos de los jueces y ordenó realizar un nuevo juicio oral.

Críticas al criterio fiscal Al intervenir en la comisión, Bullrich cuestionó que la fiscal hubiera solicitado una pena de tres años para Chocobar y planteó el efecto que ese tipo de decisiones puede tener sobre las fuerzas de seguridad. “Yo pregunto: en la Argentina, frente a un delincuente que estaba cometiendo un delito, le dan una pena a Chocobar, le manchan su carrera cuando él había actuado. Mi pregunta es: usted, como fiscal de menores, que le tocó el delincuente, casi asesino, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción?”, sostuvo.

La senadora también llevó la discusión al plano institucional y advirtió sobre “el mensaje que este tipo de decisiones puede transmitir a quienes integran las fuerzas de seguridad”. En esa línea, preguntó: “¿Qué hacen todos los policías del país cuando ven que alguien que dispara es acusado? ¿Quién va a defender a la sociedad cuando una fiscal insiste después de Casación y va a la Corte Suprema a pedir un aumento de la pena?”.

Definición sobre el pliego En el tramo final de su intervención, Bullrich le planteó directamente a la postulante si actuaría de la misma manera ante situaciones similares y cerró con una definición política sobre el criterio de evaluación de los efectivos. “Es necesario” modificarlo cuando “cumplen correctamente con su función”, afirmó. También sostuvo que “los jueces y los fiscales hablan por sus acciones y por sus fallos” y que “esta doctrina tiene que cambiar, porque si no la Policía nunca va a tener la seguridad del respaldo”.