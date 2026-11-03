El obispo de La Rioja advirtió sobre necesidades sociales persistentes y reclamó respuestas con empleo y participación ciudadana. La llegada de León XIV está prevista del 8 al 11 de noviembre.

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, advirtió que existen “sectores muy postergados que necesitan una mano más grande” y pidió generar oportunidades de trabajo y una mayor participación ciudadana, a cinco días de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

En una entrevista radial, Braida sostuvo que el pontífice encontrará “una Argentina que padece necesidades y que busca el camino”. La referencia ubicó el mensaje en un contexto de demanda social persistente, con dificultades que el obispo vinculó a la necesidad de respuestas concretas. En ese marco, planteó la importancia de alentar la participación y de promover propuestas que amplíen las posibilidades de empleo y de desarrollo.

Asistencia y desarrollo

Consultado sobre la situación social, el titular de la Pastoral Social señaló que hay personas que recurren a distintas instituciones para cubrir necesidades cotidianas, como la alimentación. También valoró la tarea de quienes trabajan solidariamente para asistirlas, aunque remarcó que esa ayuda debe estar acompañada por herramientas que permitan a las personas participar activamente en la sociedad. “El desarrollo requiere la promoción humana”, afirmó, y vinculó ese objetivo con el acceso al trabajo.

Democracia y justicia social

Braida consideró además necesaria “una democracia más participativa que involucre a todos” en la elaboración de propuestas para superar los problemas del país. En esa línea, destacó el concepto de justicia social y su relación con la responsabilidad colectiva. “La justicia social nos habla de oportunidades para todos y también nos habla de un compromiso de todos”, sostuvo durante la entrevista.

La agenda de la visita

La visita de León XIV está prevista del 8 al 11 de noviembre, y Braida expresó expectativa por el mensaje que transmitirá el pontífice. “El Papa viene para todos los argentinos”, afirmó, al señalar que la convocatoria alcanza a creyentes y no creyentes, así como a personas de distintas pertenencias políticas. Desde La Rioja, agregó, se organizan viajes para participar de las actividades y también preparativos para seguir las celebraciones en comunidad por quienes no puedan trasladarse.