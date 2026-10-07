Un juez subrogante de La Rioja autorizó al exjuez a pasar los fines de semana en su casa. La medida se vinculó con la salud de su esposa y la atención de un hijo con discapacidad.

La Justicia le concedió al exjuez Walter Bento, condenado a 18 años de prisión por asociación ilícita, un régimen de salidas transitorias que le permitirá cumplir parte de la condena en su domicilio. La resolución fue adoptada por el juez federal de La Rioja Jorge Gamal Abdel Chamia, subrogante del Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza.

Según lo dispuesto, Bento podrá salir de la cárcel los viernes, pasar el fin de semana en su vivienda y regresar los lunes. La decisión respondió a un pedido de su defensa y amplió un régimen familiar previo, sin modificar la condena impuesta ni la situación procesal del exmagistrado. El beneficio se concentró en la posibilidad de acompañar a su familia durante determinados días de la semana.

Fundamentos del pedido

La medida se vinculó con un problema de salud de su esposa, Marta Boiza, quien en 2024 sufrió una fractura en una pierna que se agravó con el paso del tiempo. Además, la mujer es la principal cuidadora de Facundo Bento, uno de los hijos de la familia, que tiene una discapacidad y requiere asistencia constante para sus actividades diarias. Ese cuadro fue valorado por el juez al analizar el alcance del régimen solicitado por la defensa.

La fiscalía sostuvo que el menor cuenta con cuidadoras durante todo el día y que concurre a un centro de día. Sin embargo, el magistrado entendió que esos dispositivos no reemplazan el rol ni la contención de los padres. Esa diferencia de criterios entre la acusación y la resolución judicial quedó en el centro del beneficio otorgado, en un expediente donde no intervino el tribunal que dictó la condena original.

Antecedentes de la causa

El exjuez mendocino ya había intentado obtener prisión domiciliaria, pero ese planteo fue rechazado. Sí había accedido previamente a algunas salidas transitorias. Bento cumple la pena impuesta tras ser hallado culpable en febrero de este año de encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y al cobro de coimas. El nuevo permiso abre una etapa de cumplimiento más flexible, aunque acotada a días específicos y bajo control judicial.

La medida queda ahora sujeta al cumplimiento efectivo del régimen fijado por el tribunal subrogante. El expediente conserva como variable principal la continuidad de los fundamentos familiares que motivaron la autorización y el eventual control de su observancia por parte de la Justicia federal.