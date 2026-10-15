Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Madeleine Vega, fue indagado este jueves por el fiscal Juan Fernando Ávila Echenique en una investigación paralela por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La medida se vinculó con imágenes halladas en el celular del imputado, donde aparecerían adolescentes. Durante la audiencia, Barrelier negó los hechos y dio su versión sobre el material encontrado en los dispositivos digitales analizados.

Hallazgo en dispositivos

De acuerdo con el material reunido en la causa, las pericias sobre uno de los teléfonos de Barrelier detectaron decenas de posibles archivos de abuso sexual infantil que habían sido eliminados del dispositivo. Ese análisis permitió recuperar información que abrió nuevas líneas investigativas, separadas de la acusación por el crimen de Agostina Vega. Según el diario La Voz, ninguna de las imágenes detectadas hasta el momento corresponde a la adolescente asesinada en la madrugada del 24 de mayo pasado.

Causa principal en trámite

La nueva indagatoria se produjo mientras la causa principal avanza hacia el juicio bajo la instrucción del fiscal Raúl Garzón, quien acusó a Barrelier por abuso sexual y homicidio triplemente agravado. En ese expediente, la investigación por el femicidio de la adolescente ya fue elevada a juicio y se encuentra en el Juzgado de Control, a la espera de que se resuelvan los planteos de oposición formulados por cuatro de los seis defensores y una de las dos querellas intervinientes. La querella sostuvo que aún restan detener a otros acusados.

Imputaciones y detenidos

En la causa por el femicidio, Barrelier será juzgado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género, figura legal que tipifica el femicidio. Además, el expediente fue unificado con la investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad ejercida contra una mujer en 2025. En paralelo, los detenidos Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz están sindicados por encubrimiento agravado.

Postura de la querella

En un comunicado difundido por Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, padre de la víctima, se señaló que recibieron “con cierto alivio la confirmación de que Agostina no se encuentra identificada como víctima en el material objeto de esa investigación”. La letrada también aclaró que no tuvieron acceso formal a la supuesta carta atribuida a Barrelier, presuntamente redactada desde el establecimiento penitenciario de Cruz del Eje, y advirtió que el contenido difundido no provino de su representación legal. La evolución de ambas causas queda ahora atada a la resolución de las oposiciones en el Juzgado de Control y al avance del expediente paralelo por material de abuso sexual infantil.