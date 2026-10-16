El principal sospechoso por el femicidio de Agostina Vega insistió en responsabilizar a la madre de la adolescente. Declaró de manera virtual desde la cárcel de Cruz del Eje .

Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, declaró este jueves de manera virtual desde la cárcel de Cruz del Eje y volvió a apuntar contra Melisa Heredia, madre de la víctima de 14 años. En una grabación difundida por el periodista Mauro Szeta, el acusado sostuvo que Heredia habría prostituido a la adolescente y le reclamó un cara a cara para sostener sus acusaciones. Sus dichos forman parte de su versión de los hechos y no constituyen una comprobación judicial.

Durante la audiencia, Barrelier negó los hechos que se le atribuyen y se refirió al contenido hallado en sus dispositivos en el marco de la investigación por la causa de tenencia de material de abuso sexual infantil. “Melisa, quiero que estés frente a frente para que de una vez por todas se sepa la verdad”, expresó. También afirmó: “Van a saber que vos entregaste a tu hija”, en una secuencia que fue reproducida desde el penal donde permanece detenido.

El acusado insistió además en vincular a la madre con presuntas situaciones de producción de material pornográfico. “Las cosas que hiciste con tu hija. Espero que digas la verdad, no podemos seguir así”, dijo en el video. En otro tramo, agregó: “Tu hija misma salió a decir a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos la producías con tu celular”. Esas manifestaciones corresponden exclusivamente a su descargo y no están acreditadas por la Justicia en el material difundido.

▶ 2026-10-16 - “Animate a estar frente mío” El impactante video de Claudio Barrelier contra la - 0.00-0.10.mp4 · 0:10





Las causas abiertas

Barrelier afronta tres causas penales: homicidio agravado por motivos de género, figura que en el sistema penal argentino remite al femicidio; tenencia de material de abuso sexual infantil; y privación ilegítima de la libertad calificada por un episodio ocurrido en 2025. La abogada Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega, padre de Agostina, afirmó que ya se conocen seis presuntas víctimas vinculadas con el detenido. En diálogo con El Doce, sostuvo: “Creemos, sostenemos y tenemos documental que hay más víctimas”.

Posibles nuevas denuncias

Alaniz explicó que, tras la difusión pública del caso, otras mujeres se acercaron al estudio jurídico para relatar situaciones que podrían atribuirse al acusado. “Hoy podemos hablar de seis víctimas, cuando en un principio conocíamos solamente a Agostina”, señaló. Entre los testimonios reunidos, la letrada destacó uno que, según dijo, corresponde a una joven que habría sido abusada a los 11 años. “Estamos hablando de un Barrelier que tenía 18, 19 años y ya abusaba”, afirmó la abogada, al describir la línea de investigación que impulsa la querella.

El expediente sigue abierto y las expresiones del acusado no alteran, por sí mismas, la situación procesal definida hasta ahora. La causa por el femicidio y las otras imputaciones continúan bajo análisis judicial, mientras la querella insiste en que podrían surgir más testimonios. El dato a seguir es la evolución de esas presentaciones y el avance de las causas penales que pesan sobre Barrelier.