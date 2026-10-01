Entre enero y agosto de 2026, el déficit turístico argentino se redujo de manera sostenida, con menos salidas de residentes al exterior y más llegadas de extranjeros, según los datos citados del INDEC. El movimiento tuvo impacto sobre el ingreso y egreso de divisas, en un contexto en el que el valor real del dólar mostró variaciones acotadas frente al año previo. La mejora no respondió, de acuerdo con los analistas mencionados en la nota, a un cambio cambiario marcado.

Menos viajes al exterior

El principal ajuste se observó en el turismo emisivo, que es el conjunto de viajes realizados por argentinos fuera del país. De acuerdo con el INDEC, en los últimos tres meses relevados las salidas de residentes registraron caídas interanuales cercanas al 20%. Entre junio y agosto de 2026, más de 140.000 argentinos menos viajaron al exterior en comparación con el mismo período de 2025. La baja fue más marcada en destinos limítrofes: en agosto, los viajes a Chile cayeron 48% y los desplazamientos a Brasil, 20%.

Más visitantes del exterior

En paralelo, el turismo receptivo mostró una evolución positiva. Entre julio y agosto de 2026, la llegada de extranjeros creció cerca de 10% interanual y se contabilizaron más de 35.000 visitantes adicionales respecto del año anterior. El aumento estuvo impulsado principalmente por turistas brasileños, cuya llegada subió 16% en agosto, según la información difundida en la nota. También hubo subas en arribos desde Europa, Norteamérica y países latinoamericanos no limítrofes.

El tipo de cambio, con efecto acotado

Uno de los indicadores usados para medir el comportamiento turístico es el tipo de cambio real, es decir, el valor de una moneda ajustado por inflación frente a otras divisas. Sin embargo, las cifras del Banco Central muestran que el tipo de cambio real multilateral promedio entre enero y agosto de 2026 fue apenas 2% superior al del mismo lapso de 2025. Ese diferencial se explicó sobre todo por los primeros meses del año, ya que desde junio la comparación interanual volvió a mostrar apreciación. En ese marco, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, sostuvo en diálogo con Ámbito que para explicar la menor salida de divisas por turismo debe observarse principalmente la evolución de los ingresos reales, además del peso de las deudas y las tarifas sobre los salarios.

Factores de demanda y conectividad

Rocío Bisang, economista de GMA Capital, también relativizó que el cambio cambiario explique por sí solo la caída de los viajes al exterior. Señaló que el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos estaba en agosto alrededor de 12% más apreciado que un año atrás y vinculó la menor cantidad de argentinos que viajaron al exterior con la evolución de los ingresos, una actividad económica más débil y la incertidumbre sobre los próximos meses. En sentido inverso, Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases, destacó que el tipo de cambio real bilateral con Brasil aumentó casi 8% entre 2025 y 2026, principalmente por la apreciación del real brasileño.

Perspectivas del sector

Durante la Feria Internacional de Turismo realizada esta semana en la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios porteños señalaron la consolidación de Estados Unidos como el segundo mercado turístico más importante para la ciudad y destacaron el crecimiento de la conectividad aérea con China. Según esos datos, en julio Ezeiza y Aeroparque estuvieron conectados con 39 ciudades, un 5% más que en igual mes del año anterior. El Gobierno porteño considera que todavía hay margen para ampliar esa conectividad y el desarrollo del sector, con foco en hoteles de cuatro y cinco estrellas, grandes eventos y promoción gastronómica. La variable a seguir es si la mejora en el turismo receptivo se sostiene en los próximos meses sin un cambio sustancial en el frente cambiario.