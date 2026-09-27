Documentos técnicos enviados a la Justicia señalaron diferencias de precios de hasta 1.972%, pagos duplicados, errores administrativos y adquisiciones de insumos médicos con valores muy superiores a referencias de otros organismos públicos.

La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos informes técnicos que pusieron bajo análisis compras de insumos médicos y ortopédicos, con diferencias de precios, problemas administrativos y casos en los que la documentación no coincidiría con lo ocurrido en la práctica.

Uno de los episodios relevados corresponde a un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis debido a una amputación. De acuerdo con uno de los informes, la documentación del organismo indicaba que el elemento había sido entregado, pero la verificación posterior determinó que el paciente nunca lo había recibido.

En el expediente figuraba un remito firmado por la madre del beneficiario. Sin embargo, según el relevamiento realizado posteriormente, la firma habría sido obtenida mediante una inducción a error durante la toma de medidas y no representaría la recepción efectiva de la prótesis.

Los informes fueron remitidos a la Justicia por el Ministerio de Salud y el entonces interventor de la ex ANDIS, Alejandro Vilches, y forman parte de la documentación incorporada a la investigación sobre el sistema de contrataciones del organismo.

Diferencias de precios millonarias

Entre los casos analizados aparece una compra realizada a Farma Salud por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. La ex ANDIS abonó $425 millones, mientras que meses antes el PAMI había adjudicado un sistema similar por $124,2 millones.

Otro de los ejemplos señalados corresponde a una válvula pulmonar autoexpandible, donde el informe detectó una diferencia del 711% respecto del valor abonado por el PAMI en una adquisición utilizada como referencia.

En el caso de los implantes cocleares, los documentos consignaron que el precio promedio abonado a Droguería Floresta fue de US$62.613 por unidad, mientras que otra adjudicación posterior estableció un valor de US$12.125. Los informes advierten que se trataba de compras de distinto volumen, un factor que también debe ser considerado al comparar los valores.

La documentación también menciona una factura de Indecomm que habría sido abonada dos veces, por $28,7 millones cada pago, además de una diferencia del 219% en la adquisición de un neuroestimulador.

A esto se sumaron observaciones sobre errores en la categorización de productos y compras de insumos importados que, según los informes, presentaron diferencias de entre 300% y 1.000% frente a alternativas nacionales.

Los documentos quedaron incorporados a la investigación judicial, que analiza posibles irregularidades en el sistema de compras de la ex ANDIS. La Justicia deberá determinar el alcance y la eventual responsabilidad derivada de cada una de las situaciones señaladas.