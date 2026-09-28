La app mi Anses incorporó una opción para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social. El trámite exige DNI, reconocimiento facial y validación con RENAPER.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que su aplicación móvil incorporó una función para gestionar la Clave de la Seguridad Social mediante validación biométrica. La herramienta permite crear o recuperar la contraseña con el escaneo del DNI y el reconocimiento facial del usuario.

Según detalló el organismo, el sistema cruza la información biométrica con la base de datos del RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, para confirmar la identidad del titular. La medida apunta a reforzar la seguridad de los accesos y a reducir riesgos de uso indebido de cuentas, aunque la verificación depende de la coincidencia con los datos oficiales del documento.

Cómo se realiza el trámite

Desde la aplicación mi ANSES, el usuario debe ingresar a la opción “Crear Clave”, cargar el número de CUIL y escanear el código de barras o el QR de la última versión del DNI físico, según corresponda. Luego debe completar el reconocimiento facial con la cámara del teléfono celular y, finalmente, crear y confirmar la nueva clave de acceso.

El organismo previsional indicó además que, en caso de pérdida, robo o cambio del dispositivo móvil, la validación biométrica deberá repetirse de manera obligatoria para volver a operar. Ese requisito implica que el acceso no queda asociado de manera permanente al teléfono, sino a una nueva verificación de identidad cada vez que cambie el equipo.

La novedad se inscribe en el proceso de digitalización de trámites previsionales y de seguridad social, con impacto en usuarios que gestionan prestaciones y consultas desde la app oficial. Para quienes administran beneficios o asesoran en materia previsional, la actualización modifica el modo de acceso y agrega una instancia de control identificatorio que deberá tenerse en cuenta ante cambios de dispositivo o recuperaciones de cuenta.