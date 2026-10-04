Un joven de 26 años murió tras recibir un disparo accidental en un campo de Buenos Aires. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y hay un imputado.

Un joven de 26 años murió el viernes tras recibir un disparo accidental en un campo del paraje Tío Domingo, en General Juan Madariaga, provincia de Buenos Aires. Según la información judicial y policial citada por los medios locales, el hecho ocurrió mientras varias personas ayudaban a carnear un animal. La víctima recibió el impacto de bala y fue trasladada al hospital municipal, donde se constató su fallecimiento.

Carátula e imputación. La causa fue caratulada como “homicidio culposo”, de acuerdo con lo informado por Diario El Mensajero, y un hombre de 38 años quedó imputado. El parte policial lo identificó como M.O.Á.M. y señaló que inicialmente fue aprehendido, para luego recuperar la libertad. La Fiscalía N.º 1 ordenó medidas periciales, entre ellas un dermotest, para establecer las circunstancias exactas del disparo.

Cómo ocurrió. El episodio se produjo en un establecimiento rural ubicado sobre el camino a la Laguna Los Horcones, en la zona de Colonia Tío Domingo. Mientras varias personas intentaban sostener a un chancho, el imputado manipulaba un arma de la que se escapó el disparo, según el relato incorporado a la investigación. El proyectil hirió al joven en el brazo derecho y el hemitórax derecho, según informó FM La Marea.

Identificación y asistencia. La víctima fue identificada como M.A.B. y, de acuerdo con Central de Noticias Madariaga, vivía en el mismo establecimiento rural donde ocurrió el hecho. Personal policial y una unidad del servicio de emergencias 107 acudieron al lugar, mientras otros agentes fueron comisionados al hospital. Los profesionales del nosocomio constataron la herida de arma de fuego y luego confirmaron la muerte mediante un electrocardiograma sin actividad.

Testimonios y avance de la causa. El padre de la víctima declaró como testigo presencial del episodio, según Central de Noticias Madariaga. Con esos elementos, la fiscalía continúa reuniendo prueba para determinar si hubo negligencia en la manipulación del arma y cómo se produjo el disparo. El resultado del dermotest y las demás pericias serán claves para precisar la secuencia del hecho y sostener o revisar la calificación legal inicial.

Antecedente reciente. El caso se conoció en un contexto en el que otro episodio similar ocurrió en agosto último en Ezeiza, donde Agustín Daniel Dietz, de 27 años, murió tras recibir un disparo en el tórax. En esa investigación, Nazareno David Pérez, de 23 años, se presentó en una comisaría y sostuvo que el disparo había sido accidental, mientras el fiscal Carlos Hassan lo imputó por homicidio. En el expediente de General Madariaga, la definición procesal dependerá ahora de las pericias y de las declaraciones ya incorporadas.