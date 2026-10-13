Argentina volvió a ubicarse en la categoría Tier 1 del Trafficking in Persons Report, el informe internacional elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos que evalúa los esfuerzos de los países para combatir la trata de personas. La clasificación la coloca en el nivel más alto del ranking y reconoce que el país cumple plenamente con los estándares mínimos previstos para prevenir y combatir ese delito. La medición no supone que la trata haya sido erradicada, sino que valora las políticas y resultados observados en el período analizado.

Reconocimiento oficial

Este martes, las autoridades de seguridad argentinas celebraron la inclusión en Tier 1, en función de los avances que el informe atribuyó al país. Entre los puntos destacados figuran el aumento de las condenas a tratantes, la creación del Departamento Federal de Investigaciones en la Policía Federal Argentina y la implementación de protocolos para detectar posibles víctimas. El informe también valoró medidas orientadas a mejorar la identificación de casos en ámbitos específicos de riesgo.

Ámbitos de detección

Según el texto citado, esos procedimientos incluyen mecanismos para identificar situaciones de trata tanto en buques pesqueros extranjeros como en pasos fronterizos. La referencia es relevante porque apunta a espacios donde la circulación de personas y el control estatal presentan mayores dificultades operativas. En ese marco, la evaluación estadounidense ponderó la capacidad de respuesta institucional frente a posibles casos y la intervención temprana.

Posición del Ministerio

El Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual, indicó que sigue trabajando para fortalecer las investigaciones, combatir las redes criminales y contribuir a la protección de las víctimas. Desde esa área señalaron que la permanencia en Tier 1 representa un reconocimiento a las acciones realizadas, aunque también exige sostener y profundizar las políticas públicas contra este delito. La continuidad de esa categoría depende de mantener los estándares que exige la evaluación internacional.

Alcance del ranking

La categoría Tier 1 es el nivel más alto del informe estadounidense sobre trata de personas y se asigna a los países cuyos gobiernos cumplen plenamente con los estándares mínimos establecidos por la legislación de ese país. La clasificación no equivale a una certificación de erradicación del delito, sino a una valoración del desempeño estatal durante el período examinado. Para la política pública, el dato funciona como referencia internacional sobre investigación, prevención y asistencia a víctimas. La próxima instancia a seguir es la continuidad de esas medidas y la evolución de la evaluación en el período siguiente.