El organismo informó cómo verificar deudas y qué canales permite usar para pagar cuotas vencidas. También advirtió que la tarjeta de crédito puede tardar hasta 10 días hábiles en acreditarse.

ARCA informó que los monotributistas pueden consultar cuotas pendientes y regularizar deudas a través de distintos canales de pago. La herramienta central para verificar la situación es la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), desde donde también se pueden cancelar períodos vencidos e intereses acumulados.

Canales habilitados

Entre las opciones disponibles figuran las billeteras virtuales, el portal de Monotributo con generación de código QR en la sección “Próximo vencimiento”, ARCA Móvil y Mi Monotributo. También se puede pagar por homebanking mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP), por débito automático en una cuenta bancaria, en cajeros automáticos de las redes Banelco y Link, y con tarjeta de crédito por internet, por teléfono o mediante débito automático.

Alcance de cada medio

El organismo aclaró que los cajeros automáticos solo permiten cancelar la obligación correspondiente al período vigente. En ese caso, no se incluyen los intereses generados por cuotas de meses anteriores, por lo que quienes tengan deuda acumulada deben revisar antes su situación en la CCMA. Esa verificación permite elegir un medio que contemple los períodos vencidos junto con los intereses correspondientes.

Plazos de acreditación

ARCA advirtió además que los pagos realizados con tarjeta de crédito pueden demorar hasta 10 días hábiles en acreditarse. Ese plazo debe ser tenido en cuenta cuando existe una deuda pendiente o se acerca un vencimiento, para evitar que el sistema siga mostrando la obligación como impaga. En cambio, las alternativas digitales como el VEP, el homebanking y las billeteras virtuales permiten gestionar el pago directamente desde las plataformas habilitadas.