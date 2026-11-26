Este jueves 26 de noviembre cobran jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI terminados en 4 y 5. También se acreditan asignaciones de pago único sin orden por documento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 26 de noviembre de 2026 con la liquidación de jubilaciones y pensiones que superan el piso previsional de $444.158,46. El esquema se aplica dentro del calendario mensual unificado y contempla los descuentos legales destinados al sostenimiento del sistema de salud previsional. Para los beneficiarios con haber mínimo, las acreditaciones correspondientes ya fueron realizadas entre el 9 y el 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones

Este jueves cobran los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cuyos documentos terminan en 4 y 5. La fecha forma parte del cronograma oficial de noviembre y alcanza a quienes perciben haberes por encima del piso previsional informado por el organismo. En consecuencia, quienes cobran la jubilación mínima no tienen una acreditación programada para esta jornada.

Asignaciones de pago único

También pueden cobrar este 26 de noviembre quienes tramitaron asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento, sin distinción por terminación de DNI, siempre que el beneficio esté liquidado y se cumplan las condiciones requeridas. Según la actualización de noviembre, la asignación por nacimiento asciende a $93.032,34, la de adopción a $556.214 y la de matrimonio a $139.297,43. Esos importes rigen dentro del esquema vigente de pagos de la seguridad social.

Cronograma vigente

La jornada de este jueves se inscribe en el calendario de pagos de noviembre de 2026, que ANSES organiza por grupos y terminación de documento. La continuidad del esquema define qué beneficiarios reciben acreditaciones en cada fecha y cuáles ya fueron alcanzados por los depósitos previos. El dato operativo para seguir es la finalización del cronograma mensual oficial, que determina las próximas acreditaciones según la prestación y el DNI.