El organismo confirmó el cronograma para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. También siguen vigentes los pagos de Asignaciones de Pago Único y de PNC hasta el 10 de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de cobros para este jueves 29 de octubre de 2026. La liquidación alcanza a jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, además de titulares de Asignaciones de Pago Único y de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC, prestaciones no contributivas).

Jubilaciones y pensiones

Según informó el organismo previsional, este jueves cobrarán los jubilados y pensionados con haberes superiores a la jubilación mínima cuyos documentos terminan en 8 y 9. El pago se realizará en las sucursales bancarias correspondientes, de acuerdo con la terminación del DNI y el calendario oficial.

Asignaciones de Pago Único

En el caso de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, correspondientes a la primera quincena, la ANSES indicó que el período de cobro permanecerá abierto para todas las terminaciones de documento hasta el 10 de noviembre. Ese plazo permite retirar la prestación durante varios días posteriores a la fecha inicial de pago.

Asignaciones familiares de PNC

La misma fecha límite rige para los beneficiarios de las Asignaciones Familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas. En este caso, el organismo señaló que el cobro podrá efectuarse por ventanilla o cajero automático hasta el 10 de noviembre, sin distinción por terminación de DNI. El esquema forma parte del calendario mensual de la seguridad social y ordena el acceso a las prestaciones según tipo de beneficio y número de documento.

El cronograma difundido por la ANSES deja vigentes dos ventanas de cobro extendidas para asignaciones y un turno específico para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo. La referencia operativa para los beneficiarios es la terminación del documento y la fecha de cierre informada por el organismo, que en ambos casos se mantiene hasta el 10 de noviembre.